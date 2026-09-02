Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κύπρο η ΑΕ Λεμεσού κινείται για την απόκτηση του Φραντζί Πιερό, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην ΑΕΚ.

Ο Φραντζί Πιερό βρίσκεται εκτός πλάνων του Μάρκο Νίκολιτς από την αρχή της σεζόν, όμως ακόμα δεν έχει βρει το νέο του ποδοσφαιρικό σταθμό, ώστα να αποχωρήσει από την ΑΕΚ. Ο θηριώδης επιθετικός μέσω δημοσιεύματος από την Κύπρο «συνδέεται» με την ΑΕ Λεμεσού.

Όπως υποστηρίζει το «balla.com.cy» η ΑΕΛ εξετάζει τον διεθνή επιθετικό από την Αϊτή, όμως στην λίστα του κλαμπ υπάρχουν ακόμα και άλλα γνωστά στο κυπριακό κοινό ονόματα. Η απόκτηση επιθετικού αποτελεί προτεραιότητα για το σύλλογο από τη Λεμεσό και οι εξελίξεις δεν θα αργήσουν.

Ο Πιερό την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 21 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος στο πρώτο μισό της χρονιάς και σκόραρε τέσσερις φοιρές, με τα δύο να «μεταφράζονται» ως τρίποντα στο πρωτάθλημα, κόντρα σε Αστέρα AKTOR και Βόλο. Τον Φεβρουάριο παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Ρίζεσπορ, με την οποία έχει κάνει 11 εμφανίσεις, δίχως να σκοράρει.

H Ένωση είχε αγοράσει τον 31χρονο επιθετικό από τη Μακάμπι Χάιφα αντί 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και οι δυο πλευρές έχουν μπει στο τελευταίο έτος του συμβολαίο τους. Με τα κιτρινόμαυρα έχει 10 γκολ σε 55 εμφανίσεις.