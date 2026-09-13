Η φωτογραφία του Ροντινέι με τον Νεϊμάρ μετά τη νίκη της Σάντος

Ο Ροντινέι ανάρτησε μία φωτογραφία μαζί με τον Νεϊμάρ στον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα, μετά την νίκη της Σάντος στο πρωτάθλημα Βραζιλίας.

Η Σάντος είναι ασταμάτη το τελευταίο διάστημα, κάτι που απέδειξε και με τη νίκη της απέναντι στην Κρουζέιρο με σκορ 2-1 για την 27η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βραζιλίας.

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη της ομάδας και συνολικά η τέταρτη στα πέντε τελευταία παιχνίδια και όπως όλα δείχνουν ο σύλλογος από το Σάο Παόλο θα εξασφαλίσει άνετα την παραμονή του στην κορυφαία κατηγορία, «τσεκάροντας» παράλληλα και το εισιτήριο του για τις διοργανώσεις της CONMEBOL.

Φυσικά τη νίκη αυτή δεν θα μπορούσε να μην την πανηγυρίσει το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Σάντος, ο Ρόντινει. Ο άλλοτε αμυντικός του Ολυμπιακού έφτασε στην ομάδα πριν από περίπου μία εβδομάδα και έχει ήδη κερδίσει μία θέση στο βασικό σχήμα του Κούκα.

Ο 34χρόνος ακραίος οπισθοφύλακας λοιπόν, αποφάσισε να γιορτάσει το θετικό αυτό αποτέλεσμα, με μία πανηγυρική selfie από τα αποδυτήρια, παρέα με τον αρχηγό του συλλόγου και καλό του φιλό, Νεϊμάρ, καθώς και τους Αρτούρο Μέλο και Έβερτον που εντάχθηκαν πρόσφατα στην ομάδα.

Τη φωτογραφία αυτή ο Ρόντινει την κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδευόμενη από την φράση: «Είναι μία τιμή που δεν μπορούν να έχουν όλοι», η οποία αποτελεί το σλόγκαν της Σάντος.