Ο Ροντινέι έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Σάντος στη νίκη 2-0 επί της Ατλέτικο Μινέιρο, πραγματοποιώντας και μια απίθανη ενέργεια.

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σάντος πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/9) ο Ροντινέι, στη νίκη με 2-0 επί της Ατλέτικο Μινέιρο για στα προημιτελικά του Copa Sudamericana.

Ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για 87 λεπτά στην αναμέτρηση, με τον Νεϊμάρ να βρίσκεται στις κερκίδες του Βίλα Μπελμίρο και να... θαυμάζει τις ενέργειες του Ρόντι.

Μια εξ΄αυτών μάλιστα έχει γίνει viral, με τον 34χρονο να κάνει δυο διαδοχικές «ποδιές» σε αντίπάλους του, προκαλώντας... χαμό στο γήπεδο.

Όσον αφορά τους σκόρερς, δίχτυα βρήκε στο 31ο λεπτό ο πρώην χαφ του Παναθηναϊκού, Γουίλιαν Αράο, και ο Ολιβα στο 68'.