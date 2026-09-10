Ροντινέι: Νικηφόρο ντεμπούτο και μαγική ενέργεια με τη Σάντος (vid)
Το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σάντος πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/9) ο Ροντινέι, στη νίκη με 2-0 επί της Ατλέτικο Μινέιρο για στα προημιτελικά του Copa Sudamericana.
Ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού πήρε φανέλα βασικού και αγωνίστηκε για 87 λεπτά στην αναμέτρηση, με τον Νεϊμάρ να βρίσκεται στις κερκίδες του Βίλα Μπελμίρο και να... θαυμάζει τις ενέργειες του Ρόντι.
Μια εξ΄αυτών μάλιστα έχει γίνει viral, με τον 34χρονο να κάνει δυο διαδοχικές «ποδιές» σε αντίπάλους του, προκαλώντας... χαμό στο γήπεδο.
😎✍️ Que jogada, Rodinei! Canetas para o @SantosFC na CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/eDqwdLmnEP— CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) September 10, 2026
Όσον αφορά τους σκόρερς, δίχτυα βρήκε στο 31ο λεπτό ο πρώην χαφ του Παναθηναϊκού, Γουίλιαν Αράο, και ο Ολιβα στο 68'.
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