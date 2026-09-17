Μπερνάρ - Σκάρπα vs Ροντινέι σημειώσατε... άσο και πρόκριση στα ημιτελικά Σουνταμερικάνα

Η Ατλέτικο Μινέιρο των Μπερνάρ - Σκάρπα επικράτησε στα πέναλτι της Σάντος του Ροντινέι με 3-1 (4-2 στην κανονική διάρκεια) και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa Supamericana.

Σε μία συγκλονιστική αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία του Copa Supamericana, η Ατλέτικο Μινέιρο των Μπερνάρ - Σκάρπα πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή στην Arena MRV, επικρατώντας με 3-1 στα πέναλτι (4-2 κανονική διάρκεια) της Σάντος του Ροντινέι, περνώντας την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης!

Έχοντας ηττηθεί με 2-0 στον πρώτο αγώνα οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά και προηγήθηκαν μόλις από το πρώτο λεπτό με τον, άλλοτε επιθετικό του Παναθηναϊκού, Μπερνάρ, ενώ ο Ρέινερ πέτυχε δύο προσωπικά τέρματα (19', 40') με τη Σάντος να μειώνει ενδιάμεσα με το αυτογκόλ του Λιάνκο (28'). Ο Γκάμπριελ Μπαρμπόσα ισοφάρισε στο 71' και έφερε τους φιλοξενούμενους σε θέση ισχύος. Ωστόσο ο Κουέγιο στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό σκορ 4-2 (4-4 συνολικό σκορ) και έστειλε το ματς στα πέναλτι.

Στην διαδικασία των πέναλτι η ψυχραιμία των γηπεδούχων τους οδήγησε στην πρόκριση. Οι Γκουστάβο Σκάρπα, ο οποίος το 2023 αγωνίστηκε με τον Ολυμπιακό, Ίγκορ Γκόμες και Τιάγκο Μπόρμπας ευστόχησαν για την Ατλέτικο ενώ οι Γκάμπριελ Μπαρμπαρόσα, Ζοάο Σμιντ και Ενρίκε αστόχησαν για την Σάντος.

Με 3-1 στα πέναλτι, η Ατλέτικο Μινέιρο πανηγύρισε την πρόκριση για την τελική τετράδα της διοργάνωσης μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού.