Μπερνάρ - Σκάρπα vs Ροντινέι σημειώσατε... άσο και πρόκριση στα ημιτελικά Σουνταμερικάνα
Σε μία συγκλονιστική αναμέτρηση που θα μείνει στην ιστορία του Copa Supamericana, η Ατλέτικο Μινέιρο των Μπερνάρ - Σκάρπα πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή στην Arena MRV, επικρατώντας με 3-1 στα πέναλτι (4-2 κανονική διάρκεια) της Σάντος του Ροντινέι, περνώντας την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης!
Έχοντας ηττηθεί με 2-0 στον πρώτο αγώνα οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά και προηγήθηκαν μόλις από το πρώτο λεπτό με τον, άλλοτε επιθετικό του Παναθηναϊκού, Μπερνάρ, ενώ ο Ρέινερ πέτυχε δύο προσωπικά τέρματα (19', 40') με τη Σάντος να μειώνει ενδιάμεσα με το αυτογκόλ του Λιάνκο (28'). Ο Γκάμπριελ Μπαρμπόσα ισοφάρισε στο 71' και έφερε τους φιλοξενούμενους σε θέση ισχύος. Ωστόσο ο Κουέγιο στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό σκορ 4-2 (4-4 συνολικό σκορ) και έστειλε το ματς στα πέναλτι.
Στην διαδικασία των πέναλτι η ψυχραιμία των γηπεδούχων τους οδήγησε στην πρόκριση. Οι Γκουστάβο Σκάρπα, ο οποίος το 2023 αγωνίστηκε με τον Ολυμπιακό, Ίγκορ Γκόμες και Τιάγκο Μπόρμπας ευστόχησαν για την Ατλέτικο ενώ οι Γκάμπριελ Μπαρμπαρόσα, Ζοάο Σμιντ και Ενρίκε αστόχησαν για την Σάντος.
Με 3-1 στα πέναλτι, η Ατλέτικο Μινέιρο πανηγύρισε την πρόκριση για την τελική τετράδα της διοργάνωσης μέσα σε ντελίριο ενθουσιασμού.
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