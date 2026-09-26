Ροντινέι: Κέρδισε τον Νεϊμάρ σε διαγωνισμό δοκαριών και πανηγύρισε αλά Κριστιάνο (vid)
Η θητεία του Ροντινέι στη Σάντος πέρα από το καθαρά αγωνιστικό σκέλος φαίνεται πως έχει και πολλή διασκέδαση, καθώς ο πρώην μπακ του Ολυμπιακού συμμετέχει σε διάφορα challenges της ομάδας.
Ένα εξ' αυτών ήταν και ο -κλασικός- διαγωνισμός για το ποιος θα πετύχει το δοκάρι, με τον Ρόντι να συναγωνίζεται το μεγάλο αστέρι της ομάδας, Νεϊμάρ, αλλά και τους Γκαμιγκόλ και Αρτούρ Μέλο.
Στο βίντεο που ανέβηκε στα social media του συλλόγου της Βραζιλίας, ο 34χρονος δεξιός αμυντικός κατάφερε να στοχεύσει περισσότερες φορές απ' όλους την οριζόντια δοκό και, μόλις ανακοινώθηκε ο νικητής του διαγωνισμού, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, κάνοντας μάλιστα τον χαρακτηριστικό (σσ πανηγυρισμό) του Κριστιάνο Ρονάλντο.
O desafio do travessão tá ficando cada vez mais competitivo no CT! 😂⚽️ pic.twitter.com/tg5d5VvGXG— Santos FC (@SantosFC) September 25, 2026
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