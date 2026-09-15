Η Σάντος δημοσίευσε ένα επικό βίντεο με πρωταγωνιστές τους Ροντινέι και Νεϊμάρ.

Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, ο Ροντινέι πήρε τον δρόμο της επιστροφής για τη Βραζιλία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχει... τρελάνει τα αποδυτήρια της Σάντος!

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο βραζιλιάνικος σύλλογος, διακρίνεται ο πρώην μπακ των Πειραιωτών να παραπονιέται στον Νεϊμάρ για τη θέση του στα αποδυτήρια, λέγοντας πως «στον τελευταίο αγώνα ήμουν εδώ, μετά ήρθε ο Σεμπόλα και πήγα εκεί, μετά θα έρθει ο Κοουτίνιο και θα πάω εκεί»! Αποτέλεσμα, να ξεκαρδιστεί ο Βραζιλιάνος σταρ, με τον Ρόντι να μοιράζει ήδη απλόχερα περιεχόμενο στη νέα του ομάδα...