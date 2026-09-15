Ροντινέι: Τρέλανε τον Νεϊμάρ και τα αποδυτήρια της Σάντος
Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, ο Ροντινέι πήρε τον δρόμο της επιστροφής για τη Βραζιλία και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχει... τρελάνει τα αποδυτήρια της Σάντος!
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο βραζιλιάνικος σύλλογος, διακρίνεται ο πρώην μπακ των Πειραιωτών να παραπονιέται στον Νεϊμάρ για τη θέση του στα αποδυτήρια, λέγοντας πως «στον τελευταίο αγώνα ήμουν εδώ, μετά ήρθε ο Σεμπόλα και πήγα εκεί, μετά θα έρθει ο Κοουτίνιο και θα πάω εκεί»! Αποτέλεσμα, να ξεκαρδιστεί ο Βραζιλιάνος σταρ, με τον Ρόντι να μοιράζει ήδη απλόχερα περιεχόμενο στη νέα του ομάδα...
"No último jogo eu estava aqui, o Cebola chegou e eu vim pra cá, o Coutinho vai chegar e eu vou pra lá."— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 14, 2026
🎙️ Rodinei, no vestiário do Santos.
🎥 Reprodução/SantosTV pic.twitter.com/SIgqKqFzmo
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