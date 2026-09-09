Ζιντάν για Μέσι: «Αν αμφιβάλλεις για το ποιος είναι ο GOAT, δεν καταλαβαίνεις ποδόσφαιρο»
Το debate για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών καλά κραττεί (και θα κραττεί), με τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές/υποψήφιοι των χρόνων μας.
Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που παίρνουν δημόσια θέση, αναφορικά με το ποιος είναι ο GOAT. Ένας εξ΄αυτών ήταν και ο Ζινεντίν Ζιντάν, με τον παλαί ποτέ άσο των γηπέδων και νυν τεχνικό της Εθνικής Γαλλίας να έχει ξεκάθαρη στάση υπέρ του Αργεντίνου.
Ο «Ζιζού» σε δηλώσεις του τόνισε πως όποιος δεν καταλαβαίνει πως ο Μέσι είναι ο καλύτερος, δεν αντιλαμβάνεται από ποδόσφαιρο, ενώ παράλληλα εξήγησε γιατί ο 39χρονος μάγος αξίζει τη φετινή Χρυσή Μπάλα.
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«Νομίζω ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο απίστευτο είναι να είσαι ακόμα ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες στον κόσμο στα 39 του χρόνια.
Δεν θα με εξέπληττε αν ο Μέσι κέρδιζε το βραβείο (σσ της Χρυσής Μπάλας). Αν κάποιος εξακολουθεί να έχει αμφιβολίες για τη συζήτηση για τον GOAT, ειλικρινά, αυτό το άτομο δεν ανήκει στην ποδοσφαιρική κοινωνία».
🚨🗣️ Zinedine Zidane on Messi's Ballon d'Or odds: "I would vote for him 100 times."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 9, 2026
"I wouldn't be surprised if Messi won the award. If anyone still has doubts about the GOAT debate, honestly, that person does not belong in football society." pic.twitter.com/WEb1T0zDcb
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