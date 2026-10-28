Σαμίρ Νασρί και Μεχντί Μπενατιά άσκησαν σφοδρή κριτική, αναφορικά με την 5η θέση που κατέλαβε ο Λιονέλ Μέσι στη φετινή Χρυσή Μπάλα.

«Φαρμάκι» έσταξαν σε vidcast όπου βρέθηκαν καλεσμένοι οι Σαμίρ Νασρί και Μεχντί Μπενατιά, προς το πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι, αναφορικά με την 5η θέση που κατέλαβε στην ψηφοφορία της φετινής Χρυσής Μπάλας.

Ο Αργεντίνος μάγος από το Ροσάριο σε ηλικία 39 ετών πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό Μουντιάλ με 8 γκολ και 4 ασίστ στη διοργάνωση της Β. Αμερικής, οδηγώντας την πατρίδα του μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης και κοντά στο back to back, πριν ωστόσο «υποκλιθεί» στην ανωτερότητα της νέας Παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας με 1-0 στην παράταση.

Αυτές του οι εμφανίσεις είναι που τον ανέδειξαν στην πεντάδα του κορυφαίου ατομικού βραβείου, με τον Νασρί να αναφέρει πως κατά τη γνώμη του δεν θα έπρεπε να είναι ούτε στη δεκάδα, ενώ ο Μπενατιά από πλευράς του τόνισε πως «Τον έβαλαν 5ο μόνο για τις τρεις βδομάδες του Μουντιάλ; Εννέα μήνες είναι στο Μαϊάμι», με το ύφος του να είναι άκρως ειρωνικό και να προκαλεί χαμό στα σχόλια των χρηστών των social media.