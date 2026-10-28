Μέσι: Τα καυστικά σχόλια των Νασρί και Μπενατιά για τη θέση του στη Χρυσή Μπάλα (vid)
«Φαρμάκι» έσταξαν σε vidcast όπου βρέθηκαν καλεσμένοι οι Σαμίρ Νασρί και Μεχντί Μπενατιά, προς το πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι, αναφορικά με την 5η θέση που κατέλαβε στην ψηφοφορία της φετινής Χρυσής Μπάλας.
Ο Αργεντίνος μάγος από το Ροσάριο σε ηλικία 39 ετών πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό Μουντιάλ με 8 γκολ και 4 ασίστ στη διοργάνωση της Β. Αμερικής, οδηγώντας την πατρίδα του μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης και κοντά στο back to back, πριν ωστόσο «υποκλιθεί» στην ανωτερότητα της νέας Παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας με 1-0 στην παράταση.
Αυτές του οι εμφανίσεις είναι που τον ανέδειξαν στην πεντάδα του κορυφαίου ατομικού βραβείου, με τον Νασρί να αναφέρει πως κατά τη γνώμη του δεν θα έπρεπε να είναι ούτε στη δεκάδα, ενώ ο Μπενατιά από πλευράς του τόνισε πως «Τον έβαλαν 5ο μόνο για τις τρεις βδομάδες του Μουντιάλ; Εννέα μήνες είναι στο Μαϊάμι», με το ύφος του να είναι άκρως ειρωνικό και να προκαλεί χαμό στα σχόλια των χρηστών των social media.
🚨💣 Samir Nasri and Medhi Benatia DESTROYED Messi for his 5th place finish in the Ballon d’Or. 🗣️ Nasri: “There’s no world that Messi makes the top 10, I don’t care if he won the World Cup four years ago.” 🗣️ Benatia: “They put him fifth for three weeks! And he's been NINE MONTHS IN MIAMI!” https://t.co/nH6TpDS0dQ— 𝗧𝗠 (@TMfutbal) October 28, 2026
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