Ο Λιονέλ Μέσι θα είναι κανονικά διαθέσιμος στο επόμενο ματς της Ίντερ Μαϊάμι, παρόλο που συμπλήρωσε κάρτες. Ποιός είναι ο περίεργος κανονισμός.

Στο πρόσφατο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σινσινάτι (2-2), ο Λιονέλ Μέσι δεν είχε γκολ ή ασίστ, δέχθηκε όμως την κίτρινη κάρτα του διαιτητή, η οποία μάλιστα ήταν η υπ' αριθμόν 5 στο τρέχον πρωτάθλημα του MLS.

Ο Αργεντίνος μάγος είδε την κάρτα για διαμαρτυρία στο 44ο λεπτό και, φυσιολογικά θα έπρεπε να τεθεί εκτός της επόμενης αναμέτρησης των «ροζ». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε θα συμβεί, καθώς ένας ιδιαίτερος κανονισμός στη λίγκα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού τον... έσωσε!

Σύμφωνα λοιπόν με το Good Behavior Incentive (κίνητρο καλής συμπεριφοράς), αν ένας ποδοσφαιριστής αγωνιστεί σε 5 συνεχόμενα ματς δίχως να δεχθεί κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, τότε του αφαιρείται μια από το σύνολο (καρτών) που είχε. Ο εν λόγω κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι τρεις φορές σε μια σεζόν.

Όσον αφορά τον Μέσι λοιπόν, ο 39χρονος έχει συμπληρώσει ένα τέτοιο διάστημα (σσ 5 ματς δίχως κάρτα) δυο φορές ως τώρα, κάτι που σημαίνει πως ουσιαστικά δυο κίτρινες του έχουν αφαιρεθεί, και έτσι θα παίξει κανονικά απέναντι στη Νιου Ίνγκλαντ (1/11).