Μέσι: Ο ιδιαίτερος κανονισμός του MLS που τον έσωσε από την τιμωρία
Στο πρόσφατο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σινσινάτι (2-2), ο Λιονέλ Μέσι δεν είχε γκολ ή ασίστ, δέχθηκε όμως την κίτρινη κάρτα του διαιτητή, η οποία μάλιστα ήταν η υπ' αριθμόν 5 στο τρέχον πρωτάθλημα του MLS.
Ο Αργεντίνος μάγος είδε την κάρτα για διαμαρτυρία στο 44ο λεπτό και, φυσιολογικά θα έπρεπε να τεθεί εκτός της επόμενης αναμέτρησης των «ροζ». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε θα συμβεί, καθώς ένας ιδιαίτερος κανονισμός στη λίγκα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού τον... έσωσε!
Σύμφωνα λοιπόν με το Good Behavior Incentive (κίνητρο καλής συμπεριφοράς), αν ένας ποδοσφαιριστής αγωνιστεί σε 5 συνεχόμενα ματς δίχως να δεχθεί κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, τότε του αφαιρείται μια από το σύνολο (καρτών) που είχε. Ο εν λόγω κανονισμός μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι τρεις φορές σε μια σεζόν.
Όσον αφορά τον Μέσι λοιπόν, ο 39χρονος έχει συμπληρώσει ένα τέτοιο διάστημα (σσ 5 ματς δίχως κάρτα) δυο φορές ως τώρα, κάτι που σημαίνει πως ουσιαστικά δυο κίτρινες του έχουν αφαιρεθεί, και έτσι θα παίξει κανονικά απέναντι στη Νιου Ίνγκλαντ (1/11).
Lionel Messi will be available for Inter Miami’s game against New England Revolution on Sunday night despite receiving his fifth yellow card of the MLS season, which would typically trigger a one-game suspension. Ordinarily, five cautions would keep him out of his next game. But for years, MLS has had a disciplinary provision that can reduce a player’s yellow-card tally if he has gone a sustained period without one. It is a rule that usually goes unnoticed, but given Messi’s stature, it has come to light again, and it has proven particularly useful for the player and Inter Miami as the MLS regular season comes to a close. 🔗 https://t.co/jaYgyzFxDj— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 30, 2026
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