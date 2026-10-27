O Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να μην παρευρεθεί στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, επιλέγοντας να παραμείνει στη Φλόριντα.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν υποψήφιος για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας για 17η φορά στην καριέρα του το 2026, με τον Αργεντίνο ωστόσο να επιλέγει να μην παρευρεθεί στη φετινή τελετή στο Λονδίνο, παρά το γεγονός πως τερμάτισε στην 5η θέση της σχετικής λίστας.

Ο οκτώ φορές κάτοχος του τίτλου, που προτάθηκε για πρώτη φορά το 2006, συμπεριλήφθηκε στη λίστα των υποψηφίων για το 2026 για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια. Τελευταία φορά που συμμετείχε (και κέρδισε) ήταν το 2023, αφού οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022.

Φέτος, ο Αργεντίνος σκόραρε οκτώ γκολ στο Μουντιάλ και έπαιξε σε έναν ακόμη τελικό. Τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά αν η ομάδα του είχε νικήσει την Ισπανία στον τελικό του «MetLife Stadium», όμως η Αλμπισελέστε δεν τα κατάφερε και ο έτσι ο «pulga» δεν συμμετείχε ποτέ πραγματικά στη συζήτηση για τον νικητή της Χρυσής Μπάλας.

Γνωρίζοντας ότι δεν επρόκειτο να κερδίσει και σε συνδυασμό με τον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι αυτή την εβδομάδα εναντίον της Σινσινάτι, το πολύωρο ταξίδι μετ' επιστροφής στο Λονδίνο για την τελετή της Δευτέρας (26/10) ήταν μάλλον άσκοπο.

Πού ήταν όμως ο Λιονέλ Μέσι αντί για την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας

Αντί να παραστεί σε άλλη μια τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, ο Μέσι επέλεξε να παρακολουθήσει αγώνες του τουρνουά «Messi Cup». Ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε το τουρνουά νέων πέρυσι, ενώ και φέτος παρέμεινε στο Μαϊάμι για να παρακολουθήσει 16 διαφορετικές ομάδες κάτω των 16 ετών να αγωνίζονται.

Πέρυσι συμμετείχαν ομάδες όπως η Ίντερ Μαϊάμι, η Μπαρτσελόνα, η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Σίτι, η Ρίβερ Πλέιτ, η Ίντερ, η Νιούελς Όλντ Μπόις και η Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ φέτος έχουν προστεθεί και οι Άρσεναλ, Άγιαξ, Μπενφίκα, Παλμέιρας, Μπόκα Τζούνιορς, Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε, Φλαμένγκο, καθώς και η Κορνέγια, η οποία του ανήκει.