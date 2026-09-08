Χρυσή Μπάλα 2026: Το νέο ρεκόρ του Μέσι
Η παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην τελική λίστα των 30 υποψηφίων για τη φετινή Χρυσή Μπάλα ήταν... δεδομένη, μετά τα όσα έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε ηλικία 39 ετών.
Ο Pulga οδήγησε την Αργεντινή σε δεύτερο σερί τελικό (τρίτο συνολικά), μετρώντας 8 γκολ και 4 ασίστ στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, νούμερα αξιοθαύμαστα ακόμη και για τους τωρινούς σούπερ σταρ που είναι στο... άνθος της ηλικίας τους.
Παρότι δεν είναι το φαβορί για να «κατακτήσει» την 9η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, ο Μέσι κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ. Η παρουσία του στην τελική λίστα τον κάνει τον μοναδικό ποδοσφαιριστή στην ιστορία με παρουσία στους τελικούς υποψηφίους με 20 χρόνια...διαφορά (μεταξύ πρώτης και τελευταίας παρουσίας).
Η πρώτη φορά ήρθε το 2006 και η... 17η φέτος (2026), αφού έχει μείνει και τρεις σεζόν εκτός, κάτι που τον τοποθετεί στην 2η θέση με τις περισσότερες παρουσίες (17) πίσω από τις 18 του Κριστιάνο Ρονάλντο.
🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Lionel Messi becomes the 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐄𝐕𝐄𝐑 player to span 20 years between Ballon d'Or nominations (2006–2026). 😱— CentreGoals. (@centregoals) September 8, 2026
No player in Ballon d'Or history has ever had a 20-year gap between their first and last nomination. ✨ pic.twitter.com/KWL5KeHGZK
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.