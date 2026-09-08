Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην τελική λίστα για τη φετινή Χρυσή Μπάλα και έγραψε ένα ακόμη ρεκόρ.

Η παρουσία του Λιονέλ Μέσι στην τελική λίστα των 30 υποψηφίων για τη φετινή Χρυσή Μπάλα ήταν... δεδομένη, μετά τα όσα έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε ηλικία 39 ετών.

Ο Pulga οδήγησε την Αργεντινή σε δεύτερο σερί τελικό (τρίτο συνολικά), μετρώντας 8 γκολ και 4 ασίστ στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, νούμερα αξιοθαύμαστα ακόμη και για τους τωρινούς σούπερ σταρ που είναι στο... άνθος της ηλικίας τους.

Παρότι δεν είναι το φαβορί για να «κατακτήσει» την 9η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, ο Μέσι κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ. Η παρουσία του στην τελική λίστα τον κάνει τον μοναδικό ποδοσφαιριστή στην ιστορία με παρουσία στους τελικούς υποψηφίους με 20 χρόνια...διαφορά (μεταξύ πρώτης και τελευταίας παρουσίας).

Η πρώτη φορά ήρθε το 2006 και η... 17η φέτος (2026), αφού έχει μείνει και τρεις σεζόν εκτός, κάτι που τον τοποθετεί στην 2η θέση με τις περισσότερες παρουσίες (17) πίσω από τις 18 του Κριστιάνο Ρονάλντο.