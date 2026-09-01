Ο Ηλίας Κουτσουπιάς θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τη Φροζινόνε καθώς βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Βέρντερ Βρέμης.

Όσο πλησιάζουμε στη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, τόσο πιο έντονη είναι η κινητικότητα στα μεταγραφικά δρόμενα, με τον Ηλία Κουτσουπιά να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τις αποχωρήσεις από τη Φροζινόνε.

Ο Έλληνας χαφ ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην άνοδο της ιταλικής ομάδας στη Serie A αλλά έχει μπει στη... βιτρίνα των πωλήσεων, έχοντας ήδη έντονο φλερτ από τη Τορίνο και τη Κάλιαρι, όμως φαίνεται ότι η πιο δυνατή «σειρήνα» έρχεται από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με το «fussballeuropa», ο 25χρονος χαφ βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Βέρντερ Βρέμης, η οποία έχει ανοίξει ήδη δίαυλο επικοινωνίας για την απόκτηση του Έλληνα ποδοσφαιριστή με τη Φροζινόνε.

Μάλιστα, στην Ιταλία τονίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει σε προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται να δούμε τον Ηλία Κουτσουπιά στη Bundesliga ενόψει της νέας σεζόν, αφήνοντας την Ιταλία για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια.

Πέρσι στη Serie B μέτρησε 8 γκολ και 4 ασίστ σε 34 παιχνίδια, βοηθώντας στα μέγιστα για να επανέλθει ο σύλλογος στα μεγάλα σαλόνια, για αυτό και η Φροζινόνε ζητάει 6 εκατ. ευρώ για την πώληση του.