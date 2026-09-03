Τα πάνω-κάτω με Κουτσουπιά: Η Άντερλεχτ «φρέναρε» τη μεταγραφή και ο ίδιος είναι σε αναμονή στις Βρυξέλλες

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν με τον Ηλία Κουτσουπιά και το deal με την Άντερλεχτ, με τον ίδιο να περιμένει στις Βρυξέλλες τις εξελίξεις.

Αν και όλα έδειχναν να έχουν πάρει τον δρόμο τους και ο Ηλίας Κουτσουπιάς να θεωρείται ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ, εν τέλει έχουν έρθει τα πάνω-κάτω.

Ο 25χρονος χαφ τα είχε βρει σε όλα με την βέλγικη ομάδα, όπως και η Φροζινόνε για την πώληση του και από το πρωί της Τετάρτης (02/09) ο ίδιος ήταν στις Βρυξέλλες προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από το κλαμπ ενώ θα έμπαινε και στην ευρωπαϊκή λίστα.

🇬🇷 Plus d'infos sur la situation Ilias Koutsoupias.



Le Grec est à Bruxelles, il a signé son contrat de 4 ans et a réussi sa visite médicale. Tous les accords entre clubs sont entrés mais...



Le RSCA doit libérer un joueur de l'effectif avant d'enregistrer les documents.



La… pic.twitter.com/WocNFD9Kiy — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 3, 2026

Ωστόσο, παρότι πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ, η συμφωνία… πάγωσε. Για την ακρίβεια μπήκε φρένο από την Άντερλεχτ καθώς ο Έλληνας χαφ ενημερώθηκε ότι πρέπει πρώτα να αποχωρήσει ένας εκ των Στρόκενς ή Μπερτατσίνι για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περάσει η διορία για την ευρωπαϊκή λίστα, στην οποία δεν δηλώθηκε ο Κουτσουπιάς και έτσι δεν θα βρεθεί απέναντι στον ΟΦΗ και πλέον παραμένει σε αναμονή στις Βρυξέλλες για να μάθει αν θα γίνει μόνιμος κάτοικος μέσα στις επόμενες ώρες που απομένουν για να κλείσει η μεταγραφική περίοδος στο Βέλγιο (μέχρι να μπει η 4η Σεπτεμβρίου).