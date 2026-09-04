Με τη βούλα στην Άντερλεχτ ο Ηλίας Κουτσοπιάς, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον σύλλογο και το μεταγραφικό του σίριαλ ολοκληρώθηκε.

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με τον Ηλία Κουτσουπιά και την Άντερλεχτ, με τον Έλληνα μέσο να γίνεται και επίσημα κάτοικος Βρυξελλών. Ο «δικός μας» Έλληνας χαφ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον βελγικό σύλλογο. Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta ο 25χρονος είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες την Τετάρτη (2/9), πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και όλα έδειχναν πως απέμεναν μόνο οι ανακοινώσεις.

Ωστόσο, η Άντερλεχτ έπρεπε πρώτα να αδειάσει μία θέση στο ρόστερ της, με αποτέλεσμα η υπόθεση να μπει προσωρινά στον «πάγο». Μάλιστα, η καθυστέρηση είχε ως αποτέλεσμα ο Κουτσουπιάς να μην προλάβει να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της Άντερλεχτ και έτσι δεν θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στη League Phase του Europa League. Τελικά, όμως, η βελγική ομάδα βρήκε τη λύση και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή.

Η Φροζινόνε θα βάλει στα ταμεία της περίπου 600.000 ευρώ, ενώ ο Κουτσουπιάς αφήνει την Ιταλία έπειτα από εννέα χρόνια. Αξίζει να θυμίσουμε πως ο Ελληνας μέσος είχε βρεθεί στο στόχαστρο και άλλων ομάδων. Ο Κουτσουπιάς προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχοντας σημαντική συμβολή στην επιστροφή της Φροζινόνε στη Serie A.



