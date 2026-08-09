Τελέστηκε η κηδεία του πατέρα του Λιονέλ Μέσι, Χόρχε, στο Ροζάριο της Αργεντινής, με τον θρύλο της Μπαρτσελόνα να λέει το τελευταίο αντίο.

Ο Χόρχε Μέσι έχασε την μάχη απέναντι στη βαριά ασθένεια που έδινε εδώ και μήνες, με συνέπεια να καταλήξει σε νοσοκομείο της Αργεντινής σε ηλικία 68 ετών. Η απώλεια του πατέρα του βύθισε στο πένθος τον Λιονέλ Μέσι και την οικογένειά του, ο οποίος προσγειώθηκε στο Ροζάριο το βράδυ του Σαββάτου (8/8) με ιδιωτική πτήση από τις ΗΠΑ.

Την Κυριακή (9/8) τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία σε νεκροταφείο της πόλης και υπό την παρουσία στενού οικογενειακού κύκλου, με τον Λιονέλ Μέσι να αποχαιρετά τον αγαπημένο του πατέρα.

Θυμίζουμε πως τις προηγούμενες ημέρες πλήθος οπαδών εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς τον Μέσι και την οικογένειά του, μεταξύ των οποίων και οι τρεις πρώην του ομάδες, Μπαρτσελόνα, Νιούελς Ολντ Μπόις και Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Χόρχε Μέσι αποτελούσε στήριγμα για τον γιό του καθ΄όλη τη διάρκεια της θρυλικής καριέρας του και ήταν στο πλευρό του σε κάθε βήμα που έκανε στο ποδόσφαιρο. Το τελευταίο διάστημα ωστόσο η πορεία της υγείας του είχε επιδεινωθεί, με τον Αργεντινό θρύλο να ξεσπάει σε λυγμούς κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ λόγω της επιβαρυμένης του ψυχολογίας.

Τελικά λίγους μήνες αργότερα ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

🔹El ídolo de todos despide al suyo: ¡fuerza, Leo!



Movimientos en el cementerio El Prado, donde la familia Messi despide a Jorge, quien falleció ayer a los 68 años.



📌Con Pablo Olivarez en LN+ pic.twitter.com/Sb9qz4dIGa August 9, 2026