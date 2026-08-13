Ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του πατέρα του και, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση.

Το πρώτο του παιχνίδι μετά την απώλεια του πατέρα του, Χόρχε, έδωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/8) ο Λιονέλ Μέσι για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο 39χρονος μάγος παρότι έλαβε ειδική άδεια απουσίας επ' αορίστον, επέστρεψε στις υποχρεώσεις του συλλόγου και αγωνίστηκε για 45' κόντα στη Λεόν, στο πλαίσιο του Leagues Cup. Και μπορεί η ομάδα του να ηττήθηκε (3-2) και να αποκλείστηκε, ωστόσο ο ίδιος γνώρισε την καθολική αποθέωση.

Κατά τη διάρκεια της εισόδου του με την έναρξη του β' ημιχρόνου, ο Μέσι είδε το κοινό να τον καλωσορίζει πίσω και να ζητοκραυγάζει το όνομά του, θέλοντας να στηρίξει τον Αργεντίνο σταρ που βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές και έχει αφήσει τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του.