Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αποκάλυψε τον λόγο πίσω από το ξέσπασμα του Μέσι κόντρα στην Αλγερία, ο οποίος φαινομενικά σχετίζεται με την υγεία του πατέρα του.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς με προσωπικό χατ τρικ απέναντι στην Αλγερία οδήγησε στην Αλμπισελέστε σε άνετη νίκη με 3-0 και στο πρώτο βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Ωστόσο η εικόνα του να ξεσπάσει σε δάκρυα μετά το πρώτο γκολ προβλημάτισε... Έπειτα από το σφύριγμα της λήξης, ο μάγος από το Ροζάριο παραδέχθηκε πως έχει περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα, για λόγους που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.

«Έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι... αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολλή δύναμη» τόνισε. Τα λόγια του Μέσι αναμενόμενα σήμαναν συναγερμό στην Αργεντινή, αλλά και σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, με έναν συμπατριώτη του τελικά να αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Εντουάρντο Φέινμαν, τόνισε πως πρόκειται για την υγεία του πατέρα του, η οποία επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα. «Αυτό έχει να κάνει με τον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν είναι σε καλή κατάσταση υγείας. Εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς μήνες, από πέρυσι ακόμη. Και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του, και ο Μέσι περνάει αυτή την εσωτερική πάλη. Δηλαδή, όπως κάθε άνθρωπος».

Η «Sun» από την πλευρά της συμπληρώνει πως ο πατέρας του, Χόρχε Μέσι, υπέστη ένα ιατρικό επεισόδιο στο σπίτι του τον Ιανουάριο, το οποίο οδήγησε στη νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Παρότι υποβλήθηκε σε σειρά καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων, η οικογένεια επέλεξε να μην ανακοινώσει επίσημη διάγνωση, κρατώντας τη μάχη του με την υγεία του αυστηρά ιδιωτική.