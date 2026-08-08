Χόρχε Μέσι: Ο βοηθός, ο προστάτης, ο μάνατζερ, ο μπαμπάς...
Ο Λιονέλ Μέσι ήταν μόλις 13 ετών όταν έφυγε από τη Ροσάριο για τη Βαρκελώνη. Ήταν ένα παιδί με τεράστιο ποδοσφαιρικό ταλέντο, αλλά και ένα παιδί που χρειαζόταν θεραπεία για ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, μια θεραπεία που η οικογένειά του δυσκολευόταν να καλύψει οικονομικά. Στο ταξίδι προς την Ισπανία δεν ήταν μόνος. Δίπλα του ήταν ο πατέρας του, Χόρχε Μέσι, ο άνθρωπος που θα έμενε στο πλευρό του σε κάθε στάδιο μιας διαδρομής που κανείς από τους δύο δεν μπορούσε τότε να φανταστεί.
Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στο Ροσάριο, έπειτα από μακρά ασθένεια. Η απώλεια αφορά έναν άνθρωπο που για περισσότερες από δύο δεκαετίες δεν ήταν μόνο ο πατέρας του πιο διάσημου Αργεντινού ποδοσφαιριστή της εποχής του. Ήταν ο εκπρόσωπός του, ο άνθρωπος που διαπραγματευόταν τα συμβόλαιά του, που συμμετείχε στις σημαντικότερες αποφάσεις της καριέρας του και που διαχειρίστηκε μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια ένα τεράστιο οικονομικό οικοδόμημα γύρω από το όνομα του Λιονέλ.
Οι θεραπείες του Μέσι και το «φως» της Μασία
Γεννημένος στη Ροσάριο το 1958, ο Χόρχε μεγάλωσε μακριά από τον κόσμο των εκατομμυρίων και της παγκόσμιας δημοσιότητας που θα γνώριζε αργότερα. Εργάστηκε για χρόνια στην Acindar, μεγάλη μεταλλουργική εταιρεία της Αργεντινής, όπου είχε θέση προϊσταμένου. Ήταν ένας άνθρωπος της δουλειάς, που έφευγε από το σπίτι νωρίς το πρωί και επέστρεφε αργά, προσπαθώντας μαζί με τη σύζυγό του, Σέλια Κουτσιτίνι, να μεγαλώσει τα τέσσερα παιδιά τους, τον Ροδρίγο, τον Ματίας, τον Λιονέλ και τη Μαρία Σολ.
Το ποδόσφαιρο ήταν πάντοτε μέρος της ζωής του. Υποστήριζε τη Νιούελς Ολντ Μπόις και είχε ενεργό ρόλο στην Abanderado Grandoli, την τοπική ομάδα όπου αγωνίστηκε ο μικρός Λίο. Εκεί ο Χόρχε δεν ήταν μόνο ο πατέρας που παρακολουθούσε την εξέλιξη του παιδιού του, αλλά και ένας από τους ανθρώπους που τον καθοδηγούσαν αγωνιστικά. Χρόνια αργότερα, θα έλεγε ότι ακόμη και όταν ο γιος του είχε γίνει ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, εξακολουθούσε να του μιλά ως πατέρας και ως ο άνθρωπος που κάποτε τον είχε προπονήσει.
Η μεγάλη δοκιμασία ήρθε όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα με την ανάπτυξη του Λιονέλ. Η ορμονική θεραπεία που χρειαζόταν κόστιζε περίπου 900 δολάρια τον μήνα, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για μια οικογένεια που, παρότι δεν βρισκόταν σε κατάσταση φτώχειας, δεν μπορούσε να το καλύπτει επ' αόριστον. Η Νιούελς δεν μπορούσε να αναλάβει το κόστος και ο Χόρχε άρχισε να αναζητά μια λύση που θα επέτρεπε στον γιο του να συνεχίσει τόσο τη θεραπεία όσο και την ποδοσφαιρική του εξέλιξη.
Το 2000 ταξίδεψε μαζί με τον 13χρονο Λιονέλ στη Βαρκελώνη. Ο μικρός Μέσι πέρασε από δοκιμές στην Μπαρτσελόνα και εντυπωσίασε τους ανθρώπους του συλλόγου, όμως η συμφωνία δεν ήρθε αμέσως. Ο Χόρχε δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Εξέτασε άλλες επιλογές, ανάμεσά τους τη Ρίβερ Πλέιτ, ενώ υπήρξαν επαφές που μπορούσαν να οδηγήσουν τον Λιονέλ ακόμη και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν αποφασισμένος να εξασφαλίσει για τον γιο του το καλύτερο δυνατό μέλλον και δεν φοβόταν να πιέσει τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα.
Τον Δεκέμβριο του 2000 ήρθε η συμφωνία που άλλαξε τα πάντα. Ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Κάρλες Ρέσακ, δεσμεύτηκε γραπτώς να προχωρήσει στην απόκτηση του νεαρού Αργεντινού. Η περίφημη δέσμευση πάνω σε μια χαρτοπετσέτα έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αντικείμενα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Μπαρτσελόνα ανέλαβε και το κόστος της θεραπείας του Λιονέλ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να παραμείνει στην Καταλονία και να συνεχίσει την εξέλιξή του στη Μασία.
Το δεξί χέρι στο «πρότζεκτ» Μέσι
Η νέα ζωή, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Η Σέλια και τα αδέρφια του επέστρεψαν αρχικά στη Ροσάριο, ενώ ο Χόρχε έμεινε στη Βαρκελώνη με τον γιο του. Για ένα διάστημα ήταν ουσιαστικά μόνοι σε μια ξένη χώρα. Έμεναν μαζί, περνούσαν πολλές ώρες ο ένας δίπλα στον άλλον, έτρωγαν έξω, έπαιζαν παιχνίδια και προσπαθούσαν να προσαρμοστούν σε μια πραγματικότητα που είχε αλλάξει μέσα σε λίγους μήνες. Εκείνη η περίοδος δεν είχε τίποτα από τη λάμψη που θα ακολουθούσε. Ήταν ένας πατέρας και ένας γιος που προσπαθούσαν να κάνουν μια νέα αρχή.
Όσο ο Λιονέλ μεγάλωνε, ο ρόλος του Χόρχε μετατοπιζόταν σταδιακά από εκείνον του πατέρα που προστάτευε ένα παιδί στον άνθρωπο που διαχειριζόταν την επαγγελματική του πορεία. Έγινε ο βασικός εκπρόσωπός του και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις των συμβολαίων, στις εμπορικές συμφωνίες και στις αποφάσεις που αφορούσαν το μέλλον του. Όταν ο Μέσι έγινε επαγγελματίας, η οικογένεια κατάλαβε γρήγορα ότι γύρω από το ποδοσφαιρικό του ταλέντο δημιουργούνταν μια οικονομική αξία τεράστια για τα δεδομένα του αθλητισμού.
Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία ήρθε πολύ νωρίς. Το 2005, όταν ο Μέσι βρισκόταν ακόμη στην αρχή της καριέρας του, η Ίντερ ενδιαφέρθηκε έντονα για την απόκτησή του και προσέφερε απολαβές πολύ υψηλότερες από εκείνες που λάμβανε στην Μπαρτσελόνα. Ο Χόρχε εξέτασε σοβαρά την προοπτική, καθώς ήθελε εγγυήσεις για τον ρόλο που θα είχε ο γιος του στην πρώτη ομάδα. Η Μπαρτσελόνα τελικά κινήθηκε για να εξασφαλίσει την παραμονή του και ακολούθησαν νέα συμβόλαια, με τις απολαβές του νεαρού Αργεντινού να αυξάνονται μαζί με την αγωνιστική του αξία.
Η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε σε διαφορετικές μορφές για πολλά χρόνια. Ο Μέσι γινόταν όλο και πιο σημαντικός για την Μπαρτσελόνα και ο Χόρχε συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που καθόριζαν την οικονομική του θέση στον σύλλογο. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Λιονέλ από ένα παιδί της Μασία είχε γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της ομάδας και ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά πρόσωπα του παγκόσμιου αθλητισμού.
Μια οικονομική αυτοκρατορία και η υπόθεση φοροδιαφυγής
Η περιουσία που δημιουργήθηκε γύρω από τον Μέσι δεν προερχόταν μόνο από τον μισθό του. Τα δικαιώματα εικόνας και οι εμπορικές συνεργασίες απέκτησαν τεράστια αξία. Ο Αργεντινός συνεργάστηκε με διεθνείς εταιρείες όπως η Adidas, η Pepsi, η Mastercard, η Gatorade και η Huawei, ενώ τα έσοδα από χορηγίες και εμπορικές συμφωνίες έφτασαν σε δεκάδες εκατομμύρια ετησίως σε διάφορες περιόδους της καριέρας του.
Η οικογένεια δημιούργησε γύρω από τον Λιονέλ μια οργανωμένη επιχειρηματική δομή. Στα γραφεία της στη Βαρκελώνη υπήρχαν άνθρωποι που ασχολούνταν με τα οικονομικά, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις επενδύσεις και την εμπορική αξιοποίηση του ονόματός του. Ο Ροδρίγο Μέσι είχε επίσης ενεργό ρόλο στη διαχείριση των υποθέσεων, ενώ ο Χόρχε παρέμενε ο άνθρωπος που είχε τον τελευταίο λόγο στις σημαντικές αποφάσεις.
Η οικογένεια δεν περιορίστηκε στα έσοδα από το ποδόσφαιρο. Επεκτάθηκε σε επενδύσεις και στον χώρο της φιλοξενίας, αποκτώντας παρουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο με μονάδες σε δημοφιλείς ισπανικούς προορισμούς, όπως η Μαγιόρκα, η Ίμπιζα και η Σίτζες. Παράλληλα, η οικογένεια είχε επιχειρηματική δραστηριότητα και σε άλλους τομείς, ενώ το όνομα του Μέσι μετατράπηκε σταδιακά σε ένα παγκόσμιο brand που μπορούσε να αποφέρει τεράστια έσοδα πέρα από το γήπεδο.
Η οικονομική διαχείριση, όμως, έφερε και μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της οικογένειας. Ο Χόρχε και ο Λιονέλ βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ισπανικές φορολογικές αρχές για τη διαχείριση των εσόδων από τα δικαιώματα εικόνας του ποδοσφαιριστή. Η υπόθεση αφορούσε περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους για την περίοδο 2007-2009 και εταιρικές δομές που είχαν δημιουργηθεί σε χώρες όπως η Ουρουγουάη και το Μπελίζ.
Η φορολογική υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια και πατέρας και γιος καταδικάστηκαν τελικά για φορολογικές παραβάσεις. Ο Χόρχε υποστήριζε ότι είχε αναλάβει τη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων του γιου του και ότι ο Λιονέλ δεν είχε ενεργό ρόλο στη σύνθετη φορολογική δομή. Η οικογένεια κατέβαλε εκατομμύρια ευρώ στις ισπανικές αρχές, ενώ οι ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν ήταν μικρότερες των δύο ετών και δεν οδήγησαν σε πραγματικό εγκλεισμό.
Η υπόθεση αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για την εικόνα του Μέσι, αλλά ταυτόχρονα έδειξε πόσο σύνθετη είχε γίνει πλέον η οικονομική διαχείριση της καριέρας του. Ο Χόρχε είχε περάσει από τη διαχείριση ενός οικογενειακού εισοδήματος στη διαχείριση μιας διεθνούς περιουσίας που περιλάμβανε συμβόλαια, δικαιώματα εικόνας, χορηγίες, επενδύσεις και επιχειρηματικές συμφωνίες.
Παράλληλα, η οικογένεια Μέσι απέκτησε και έντονη φιλανθρωπική παρουσία. Μέσω του Messi Foundation, ο Λιονέλ και η οικογένειά του στήριξαν προγράμματα για παιδιά, παιδιατρικές δομές και δράσεις στον χώρο της υγείας. Η οικογένεια έχει διαθέσει σημαντικά ποσά για νοσοκομεία και ιατρικό εξοπλισμό, ενώ το ίδρυμα αποτέλεσε έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο η οικονομική επιτυχία του Μέσι συνδέθηκε με κοινωνικές δράσεις.
Ο Χόρχε Μέσι ως πρότυπο του Λιονέλ
Ο Χόρχε, πάντως, δεν είχε μόνο οικονομικό ρόλο. Η σχέση του με τον Λιονέλ παρέμεινε βαθιά προσωπική και αυτό είναι ίσως το στοιχείο που εξηγεί γιατί ο γιος του συνέχισε να τον εμπιστεύεται, ακόμη και όταν γύρω του υπήρχαν επαγγελματίες με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στο αθλητικό management.
Ο ίδιος ο Μέσι έχει περιγράψει τον πατέρα του ως ιδιαίτερα αυστηρό και επικριτικό. Μετά από ένα μεγάλο παιχνίδι, ο Χόρχε μπορούσε να του επισημάνει ένα λάθος αντί να σταθεί μόνο στα θετικά. Ο Λιονέλ είχε πει χαρακτηριστικά: «Πάντα χρειαζόμουν την έγκριση του πατέρα μου». Η ανάγκη αυτή δεν εξαφανίστηκε όταν ο Μέσι έγινε παγκόσμιος σταρ. Αντίθετα, η γνώμη του Χόρχε παρέμεινε σημαντική ακριβώς επειδή προερχόταν από έναν άνθρωπο που δεν τον αντιμετώπισε ποτέ σαν είδωλο.
Ο Λιονέλ είχε επίσης μιλήσει για τις ατελείωτες ώρες εργασίας του πατέρα του. Ο Χόρχε έφευγε ακόμη και στις τέσσερις το πρωί για τη δουλειά και επέστρεφε όταν η ημέρα είχε ήδη προχωρήσει. Ο Μέσι θυμόταν ότι δεν είχαν όσο χρόνο θα ήθελαν μαζί, αλλά όταν συναντιόνταν προσπαθούσαν να τον απολαμβάνουν. Αυτή η εικόνα του πατέρα που εργαζόταν αδιάκοπα για να στηρίξει την οικογένειά του έμεινε στον Λιονέλ και επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο αργότερα αντιμετώπισε τη δική του οικογένεια.
«Προσπαθώ να αντιγράψω τους γονείς μου στην ανατροφή των παιδιών μου», έχει πει ο Μέσι, εξηγώντας ουσιαστικά ότι ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσε έγινε για εκείνον σημείο αναφοράς. Από τη μητέρα του κράτησε τη ζεστασιά και την άνευ όρων στήριξη. Από τον πατέρα του την απαίτηση για δουλειά, τη συνέπεια και την ανάγκη να μην επαναπαύεται.
Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της κληρονομιάς του Χόρχε Μέσι. Όχι τα συμβόλαια που διαπραγματεύτηκε, ούτε τα εκατομμύρια που πέρασαν από τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Είναι το παράδειγμα που έδωσε στον γιο του πριν ακόμη υπάρξει η παραμικρή ένδειξη ότι ο Λιονέλ θα γινόταν ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.
Ο Χόρχε ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε ως εργάτης και κατέληξε να διαχειρίζεται μία από τις πιο ισχυρές αθλητικές προσωπικότητες στον κόσμο. Δεν είχε ξεκινήσει με σπουδές στο management, ούτε με εμπειρία στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Έμαθε μέσα από την πορεία του γιου του και πολλές φορές βρέθηκε σε έναν κόσμο που ήταν εντελώς διαφορετικός από εκείνον στον οποίο είχε μεγαλώσει.
Και στο τέλος... ήταν απλά ο μπαμπάς του
Η καριέρα του Λιονέλ τού έφερε χρήματα, εξουσία, αντιπαραθέσεις, δικαστικές περιπέτειες και τεράστιες ευκαιρίες. Ο Χόρχε τα έζησε όλα από την πρώτη γραμμή. Ήταν παρών στις μεγάλες επιτυχίες της Μπαρτσελόνα, στις απογοητεύσεις της Αργεντινής, στις κρίσεις που οδήγησαν στην αποχώρηση από την Καταλονία και στις επόμενες αποφάσεις για το μέλλον του γιου του.
Το 2020, όταν ο Μέσι βρέθηκε σε ανοιχτή σύγκρουση με την Μπαρτσελόνα για την αποχώρησή του, ο Χόρχε επέστρεψε στο προσκήνιο. Χρόνια αργότερα, όταν ο Λιονέλ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, ήταν και πάλι ο πατέρας του που συμμετείχε στις κρίσιμες επαφές. Το 2023 ενημέρωσε τον Ζοάν Λαπόρτα για την απόφαση του γιου του να συνεχίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Όλα αυτά εξηγούν γιατί η απώλεια του Χόρχε δεν είναι απλώς η απώλεια ενός ανθρώπου που είχε σχέση με την καριέρα του Μέσι. Είναι η απώλεια ενός από τους ελάχιστους ανθρώπους που γνώριζαν τον Λιονέλ πριν γίνει «ο Μέσι». Για τον υπόλοιπο κόσμο, ο Λιονέλ Μέσι έγινε ένας θρύλος. Για τον Χόρχε παρέμεινε ο γιος του. Εκείνος που μπορούσε να παίξει ένα εκπληκτικό παιχνίδι και να ακούσει, αντί για έναν ενθουσιώδη έπαινο, την παρατήρηση για τη μία φάση που έκανε λάθος.
Και ίσως αυτό να ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσε να του κάνει ένας πατέρας.
Να μην τον αφήσει ποτέ να πιστέψει ότι είχε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Ο Χόρχε Μέσι έζησε την απίστευτη μεταμόρφωση της οικογένειάς του από τη Ροσάριο μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού. Από το εργοστάσιο της Acindar στα συμβόλαια εκατομμυρίων, από την Grandoli στη Μασία, από την αγωνία για μια θεραπεία 900 δολαρίων τον μήνα στα τεράστια έσοδα από ποδόσφαιρο, χορηγίες, δικαιώματα εικόνας και επιχειρήσεις. Η διαδρομή του ήταν, με έναν τρόπο, παράλληλη με εκείνη του γιου του.
Μόνο που ο ένας έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο άλλος προτίμησε να βρίσκεται πίσω του. Και για τον Λιονέλ, αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ποτέ ο «μάνατζερ Μέσι».
Ήταν απλώς ο μπαμπάς του...