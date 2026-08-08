Χόρχε Μέσι: Ο βοηθός, ο προστάτης, ο μάνατζερ, ο μπαμπάς...

Οι θεραπείες του Μέσι και το «φως» της Μασία

Γεννημένος στη Ροσάριο το 1958, ο Χόρχε μεγάλωσε μακριά από τον κόσμο των εκατομμυρίων και της παγκόσμιας δημοσιότητας που θα γνώριζε αργότερα. Εργάστηκε για χρόνια στην Acindar, μεγάλη μεταλλουργική εταιρεία της Αργεντινής, όπου είχε θέση προϊσταμένου. Ήταν ένας άνθρωπος της δουλειάς, που έφευγε από το σπίτι νωρίς το πρωί και επέστρεφε αργά, προσπαθώντας μαζί με τη σύζυγό του, Σέλια Κουτσιτίνι, να μεγαλώσει τα τέσσερα παιδιά τους, τον Ροδρίγο, τον Ματίας, τον Λιονέλ και τη Μαρία Σολ.

Το ποδόσφαιρο ήταν πάντοτε μέρος της ζωής του. Υποστήριζε τη Νιούελς Ολντ Μπόις και είχε ενεργό ρόλο στην Abanderado Grandoli, την τοπική ομάδα όπου αγωνίστηκε ο μικρός Λίο. Εκεί ο Χόρχε δεν ήταν μόνο ο πατέρας που παρακολουθούσε την εξέλιξη του παιδιού του, αλλά και ένας από τους ανθρώπους που τον καθοδηγούσαν αγωνιστικά. Χρόνια αργότερα, θα έλεγε ότι ακόμη και όταν ο γιος του είχε γίνει ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, εξακολουθούσε να του μιλά ως πατέρας και ως ο άνθρωπος που κάποτε τον είχε προπονήσει.

Η μεγάλη δοκιμασία ήρθε όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα με την ανάπτυξη του Λιονέλ. Η ορμονική θεραπεία που χρειαζόταν κόστιζε περίπου 900 δολάρια τον μήνα, ποσό ιδιαίτερα υψηλό για μια οικογένεια που, παρότι δεν βρισκόταν σε κατάσταση φτώχειας, δεν μπορούσε να το καλύπτει επ' αόριστον. Η Νιούελς δεν μπορούσε να αναλάβει το κόστος και ο Χόρχε άρχισε να αναζητά μια λύση που θα επέτρεπε στον γιο του να συνεχίσει τόσο τη θεραπεία όσο και την ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

Το 2000 ταξίδεψε μαζί με τον 13χρονο Λιονέλ στη Βαρκελώνη. Ο μικρός Μέσι πέρασε από δοκιμές στην Μπαρτσελόνα και εντυπωσίασε τους ανθρώπους του συλλόγου, όμως η συμφωνία δεν ήρθε αμέσως. Ο Χόρχε δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Εξέτασε άλλες επιλογές, ανάμεσά τους τη Ρίβερ Πλέιτ, ενώ υπήρξαν επαφές που μπορούσαν να οδηγήσουν τον Λιονέλ ακόμη και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν αποφασισμένος να εξασφαλίσει για τον γιο του το καλύτερο δυνατό μέλλον και δεν φοβόταν να πιέσει τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα.

Τον Δεκέμβριο του 2000 ήρθε η συμφωνία που άλλαξε τα πάντα. Ο τεχνικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Κάρλες Ρέσακ, δεσμεύτηκε γραπτώς να προχωρήσει στην απόκτηση του νεαρού Αργεντινού. Η περίφημη δέσμευση πάνω σε μια χαρτοπετσέτα έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αντικείμενα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Μπαρτσελόνα ανέλαβε και το κόστος της θεραπείας του Λιονέλ, δίνοντάς του τη δυνατότητα να παραμείνει στην Καταλονία και να συνεχίσει την εξέλιξή του στη Μασία.