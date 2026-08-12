Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στάθηκε στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι στις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο Αργεντινός μετά την απώλεια του πατέρα του.

Δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ημέρες ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του πατέρα του. Ο Χόρχε Μέσι έχασε την πολύμηνη μάχη μετά από βαριά ασθένεια και κατέληξε την προηγούμενη Παρασκευή (7/8) σε νοσοκομείο του Ροζάριο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Ο Αργεντινός θρύλος τον αποχαιρέτησε στην κηδεία που πραγματοποιήθηκε σε κοιμητήριο του Ροζάριο υπό την παρουσία στενού οικογενειακού κύκλου, ενώ μερικές μέρες αργότερα συγκίνησε με το σπαρακτικό μήνυμα που του αφιέρωσε μέσα από ανάρτηση στα social media.

Κάτω από την ανάρτηση μάλιστα εμφανίστηκε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έσπευσε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τον Μέσι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. «Μια τεράστια αγκαλιά σε σένα και τους οικείους σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Μείνε δυνατός» έγραψε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος, θέλοντας να σταθεί στο πλευρό του άλλοτε μεγάλου του αντιπάλου στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Πρόκειται άλλωστε για μια κατάσταση που και ο ίδιος ο Ρονάλντο έχει βιώσει, καθώς εκείνος έχασε τον δικό του πατέρα πίσω στον Σεπτέμβριο του 2005, όταν ήταν ακόμα 20 ετών.