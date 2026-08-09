Ο Κυζιρίδης πετάει για Τουρκία, ώστε να σφραγίσει τη συμφωνία με την Τσορούμ για 3+1 χρόνια.

Πίσω από τον... καπνό, υπάρχει και φωτιά για τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη, καθώς ο 26χρονος Έλληνας εξτρέμ πετάει άμεσα για Τουρκία για χάρη της Τσορούμ.

Στην Τουρκία αποκάλυψαν το deal της Τσορούμ με τη Χαρτς για χάρη του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 2,1 εκατ. ευρώ. Ο Έλληνας άσος, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με την Εθνική κόντρα στην Ιταλία τον Ιούνιο, θα υπογράψει για 3+1 χρόνια.

Τα δημοσιεύματα όχι μόνο ισχύουν, λοιπόν, αλλά απομένουν μόνο τα τυπικά για να γίνει και επίσημα ποδοσφαιριστής των νεοφώτιστων της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα αναμένεται να πετάξει άμεσα για τη Τουρκία προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα.

Να θυμίσουμε ότι η Χαρτς είχε αποκτήσει ως ελεύθερο τον Κυζιρίδη το περασμένο καλοκαίρι και μετά τη γεμάτη σεζόν που έκανε στη Σκωτία, είχε συλλέξει αρκετό ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, αλλά ο τουρκικός σύλλογος κατάφερε να ολοκληρώσει το deal.

