Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ανοίγει την καρδιά του στο Gazzetta: «Καθόμουν στο μπάνιο μέσα στα σκοτάδια και έκλαιγα αλλά το νίκησα»

Στην αρχή έκανα εμετό στις προπονήσεις

Κι ακολούθησε η Σλοβακία...

«Με πήρε ο μάνατζερ μου κάποια στιγμή και του είπα ότι ήθελα να φύγω στο εξωτερικό. Με πήρε μετά από κάποιες μέρες και μου είπε να πάμε Σλοβακία. Αμέσως είπα ναι. Δεν σκέφτηκα τίποτα. Ήταν στα μπαμ. Και έτσι πήγαμε Σλοβακία».

Ήταν δύσκολη η προσαρμογή εκεί;

«Ναι είχα θέμα προσαρμογής γιατί δεν μιλούσα αγγλικά. Καθόλου. Ούτε εκείνοι φυσικά, οπότε έξι μήνες ήταν εφιαλτικοί. Δεν ξέρω πώς άντεξα. Στο πρώτο δίμηνο πήρα τον μάνατζερ μου και του είπα ότι "δεν αντέχω" και ότι "θέλω να φύγω", έκλαιγα, ήμουν μόνος μου, ήθελα να γυρίσω και ήταν και ο κόβιντ. Ήμουν μόνος σε ένα δωμάτιο και απορούσα για το τι κάνω. Δεν περνούσε η μέρα. Ήμουν μόνος μου. Έπαιρνα κάμερα τους φίλους, τους γονείς μου, τη γυναίκα μου αλλά πόσο να μιλήσω. Μου έφερναν φαγητό στην πόρτα, δεν έκανα προπονήσεις. Φυλακή να ήμουν καλύτερα θα ήταν νομίζω. Θα έβλεπα και δύο ανθρώπους (γέλια). Ο ατζέντης μου είπε να κάνω υπομονή και ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Με τον καιρό ξεκίνησα να μιλάω αγγλικά».

Και πώς συνεννοούσουν;

«Ήμουν yes και no, μιλάγαμε με νοήματα, translate στο κινητό, δεν ήξερα γρι».

Τι σου έκανε εντύπωση γενικά εκεί;

«Εξωαγωνιστικά μου έκανε εντύπωση ότι οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί. Πρόθυμοι να σε εξυπηρετήσουν σε ότι χρειαστείς. Στην ομάδα ήμασταν δύο ξένοι μόνο. Όλοι οι άλλοι ήταν Σλοβάκοι αλλά ήταν όλοι πρόθυμοι να με βοηθήσουν να γίνω καλύτερο. Ήταν πολύ διαφορετικός από την Ελλάδα. Είχε πολλά τρεξίματα, πολλές μονομαχίες και χρειάστηκε καιρό να το συνηθίσω. Μόλις το έκανα, τότε άρχισα να το απολαμβάνω, οπότε η υπομονή άξιζε».

Σε ποιον τομέα είδες βελτίωση παίζοντας στη Σλοβακία;

«Τα τρεξίματα. Γιατί δεν ήμουν άνθρωπος που έτρεχε. Στη Σλοβακία άλλαξα όλο μου το παιχνίδι. Από εκεί που στη Σλοβακία δεν αρχή δεν έβγαζα προπόνηση, μετά θυμάμαι ήμουν δυνατός. Σκέψου στις πρώτες προπονήσεις έκανα εμετό και είχα κάνει μόνο το ζέσταμα, χωρίς υπερβολή. Γυρνάω στα παιδιά και λέω "τελειώσαμε;" και μου απαντά: "όχι, ήταν το ζέσταμα». Είχε πάρα πολλή τρέξιμο. Τρέξιμο χωρίς την μπάλα, ασταμάτητο και έλεγες παναγία μου τι γίνεται. Έπρεπε να κάνεις το χιλιόμετρο σε λιγότερο από τρία λεπτά. Είναι σπριντ, όπως το λέω. Αυτή τη στιγμή θα κουραστώ αν κάνω έστω ένα σετ. Εκεί κάνεις πέντε σετ. Όταν τελείωνε η προπόνηση, έλεγα να ανοίξει η γη να πέσω μέσα και να μην ξαναβγώ. Αλλά αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Τότε, όταν ήξερα ότι έχει αυτή την προπόνηση, σκεφτόμουν να δηλώσω άρρωστος και να πω ότι με πονάει κάτι. Μετά έλεγα όχι, ότι αυτό θα με βοηθήσει αλλά στην αρχή προσπαθούσα να το αποφύγω. Οι Σλοβάκοι δεν καταλάβαιναν τίποτα αλλά από τελευταίος, σε 5-6 μήνες έγινα πρώτος. Έριξα πολλή δουλειά».

Έτσι ήρθε και το επόμενο βήμα για την Ουγγαρία και τη Ντεμπρετσέν. Για πες μου για αυτή την εμπειρία.

«Το πρώτο που είδα ήταν πόλη στο Ντεμπρετσέν. Το πρώτο που βλέπω είναι αυτό και αν αρέσει στη γυναίκα μου. Είναι πολύ σημαντικό στο εξωτερικό να αρέσει στη σύζυγο. Της άρεσε. Το προπονητικό απίστευτο. Με 7-8 γήπεδα, σάουνα, εγκαταστάσεις. Παράδεισος. Δεν είχα στο μυαλό μου μέχρι τότε να παίξω στην Ουγγαρία. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και είμαι μία παίζω, μία δεν παίζω. Δύο παιχνίδια βασικός, τρία πάγκο. Στο έτσι κιόλας, δεν είχαμε κάποια συζήτηση. Δεν μπορούσα να το συνεχίσω εγώ αυτό. Έλεγα ίσως δεν είμαι έτοιμος αλλά γιατί μία με έβαζε, μία όχι; Είχα αρκετούς προβληματισμούς».

Τι προβληματισμούς;

«Έλεγα ότι πρέπει να κάνω κάτι γενικά. Εκεί ξεκίνησα να μιλάω με τον ψυχολόγο μου γιατί δεν ήμουν καλά, δεν ευχαριστιόμουν το ποδόσφαιρο. Ναι μεν το αγωνιστικό κομμάτι ήταν τέλειο αλλά δεν το ευχαριστιόμουν. Έκανα μεταγραφή σκέψου και θεωρητικά όποιος κάνει μεταγραφή, είναι χαρούμενος. Εγώ δεν ήμουν. Ήμουν 50-50 και εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μου. Το συζήτησα με τον ατζέντη μου και εκείνος μου πρότεινε έναν ψυχολόγο και έκανα κάθε μέρα σχεδόν συνεδρίες. Πλέον είχε πάει σε μία σχέση σε άλλο επίπεδο. Γενικά με βοήθησε πάρα πολύ επειδή βρήκα τον εαυτό μου πάλι. Τον είχα χάσει και όταν φτάνεις σε σημείο να σκέφτεσαι "γιατί το κάνω;", τότε δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις».

Έλεγα «Χριστέ μου, τι κάνω;»

Αυτό το σκεφτόμουν μόνο με το ποδόσφαιρο ή με όλα;

«Με όλα. Υπήρχαν πολλές φορές που έλεγα στη γυναίκα μου ότι είμαι καλά αλλά το βράδυ ας πούμε που θα έκλειναν όλα τα φώτα, η γυναίκα μου κοιμόταν και εγώ καθόμουν στο μπάνιο και έκλαιγα. Αναρωτιόμουν τι μου συμβαίνει. Αυτό που με ευχαριστούσε ήταν να είναι όλα κλειστά και να είμαι μέσα στο σκοτάδι. Καθόμουν μία ώρα στο μπάνιο και να κοιτούσα απλά μέσα στο σκοτάδι. Αυτό με ευχαριστούσε. Σκεφτόμουν τα πάντα. Ήταν μονόδρομος να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Στο μυαλό μου είχα ότι αν το σταματήσω, θα ελευθερωθώ. Το είχα τεράστιο βάρος. Το να σηκωθώ το πρωί να πάω προπόνηση ήταν τεράστιο βάρος και έλεγα "Χριστέ μου, τι κάνω; γιατί κάνω κάτι που δεν μου αρέσει". Έπρεπε να βρω τι φταίει. Εν τέλη ήταν κατάθλιψη. Είπα εντάξει, θα το παλέψω και θα το νικήσω».

Πότε ξεκίνησε όλο αυτό;

«Ξεκίνησε από τη Σλοβακία όλο αυτό. Απλά στη Σλοβακία ήταν όλο το σκηνικό που ήμουν έξι μήνες μόνος και με τον κόβιντ αλλά στο Ντέπρετσεν έφτασα σε ένα σημείο που έλεγα να σταματήσω για να ησυχάσω»

Είχες κάποια έντονη στιγμή που σε έκανε να πεις: «ωπ, κάτι δεν πάει καλά»;

«Τη δεύτερη χρονιά στο Ντέμπρετσεν, έχω ξεκινήσει ήδη τη θεραπεία έναν χρόνο και έχω έναν τραυματισμό που με έχει αφήσει εκτός τρεις μήνες περίπου. Μία μέρα πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος, ήρθαν από την ομάδα και μου είπαν ότι πρέπει να φύγω. Μου είπαν να πω στον μάνατζερ να μου βρει ομάδα. Και είπα εκείνη τη στιγμή "τέλος". Εντάξει, το πάλεψα, έχω ξεκινήσει συνεδρίες, δεν γίνεται άλλο όμως. Το είπα στον ατζέντη μου ότι δεν γίνεται. Εκείνος έλεγε ότι θα βρούμε λύση και πάω για έξι μήνες στη Σλοβενία και τη Μιούρα. Εκεί δεν ξέρω πώς άντεξα φίλε. Αλήθεια. Ακόμα και τώρα. Μπορεί μέχρι το τέλος της καριέρας μου να κάνω πολλά πράγματα αλλά εκείνο το τρίμηνο στη Μούρα, πάντα θα λέω ένα μπράβο στον εαυτό μου για αυτό που άντεξα. Εκεί όχι απλώς σιχάθηκα το ποδόσφαιρο. Εκεί σταμάτησα και να βλέπω».

Γιατί τόσο πολύ;

«Πήγα σε μία ομάδα, αν ρωτήσεις και τη γυναίκα μου δεν είμαι τρελός όπως και ένας συμπαίκτης μου από τότε, και απορούσα πώς πήγα εκεί. Δεν υπήρχε άλλη λύση, δεν κατηγορώ τον ατζέντη μου φυσικά γιατί του έδωσαν διορία μίας ημέρας. Από το να κάτσω ανενεργός 5-6 μήνες, είπα να πάω να παίξω κάπου και ότι γίνει και να μην είμαι στη Β' ομάδα που ήταν στην 4η κατηγορία. Βλέπω το γήπεδο αρχικά, παθαίνω σοκ με άσχημο τρόπο. Το προσπερνάω. Πάω αποδυτήρια, λέω δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι έβλεπα στα μάτια μου. Το ότι σε ομάδα πρώτης κατηγορίας και πόσο μάλλον για τη Μούρα που είναι μεγάλη ομάδα στη Σλοβενία, δεν είχαμε πετσέτες να κάνουμε μπάνιο. Και αν είχαμε, τις κόβανε στη μέση για να έχουν οι περισσότεροι. Σου λέω κάτι απλό. Ήμουν σε φάση, άστα. Και μέσα σε όλα αυτά, δεν έπαιζα κιόλας. Αυτός ήταν ο στόχος. Να πάρω παιχνίδια για να βρω ρυθμό και μετά να επιστρέψω. Μου έλεγε ο προπονητής: "Αυτό το σαββατοκύριακο δεν θα σε βάλω γιατί έχει ήλιο". Φίλε, έχει ήλιο μου έλεγε. Θα μπεις στο δεύτερο ημίχρονο που θα έχει πέσει ο ήλιος (γέλια). Του απάντησα εγώ αν έχει καταλάβει από ποια χώρα είμαι και με κοιτάει και του εξηγώ ότι η Ελλάδα έχει πάντα ήλιο. Και προσπαθούσε να εξηγήσει τα αδικαιολόγητα. Σε όποιον το έλεγα αυτό, γελούσε. Όταν το είπα στον μάνατζερ μου δεν με πίστευε. Ούτε εγώ θα με πίστευα (γέλια). Οι γραμμές του γηπέδου δεν ήταν ευθεία. Είχε γίνει με το χέρι».

Εφιαλτικό πέρασμα...

«Σκέψου πήγα τρεις μήνες και τον τελευταίο μήνα έκανα τον τραυματία για να τελειώνω να φύγω και απλά περίμενα να τελειώσει εκείνη τη σεζόν. Ήμουν τόσο χάλια».

Και μετά τι ακολούθησε;

«Μόλις τελείωσε η σεζόν, είπα στη γυναίκα μου ότι η ερχόμενη θα είναι η τελευταία μου. Το είχα συνειδητοποιήσει. Δεν ήταν βιαστική, ούτε εν βρασμώ. Μίλησα με τον ατζέντη μου και του είπα ότι στο Μιχάλοβτσε θα είναι η τελευταία χρονιά που προσπαθώ. Αν δεν πάει καλά, σταματάω. Για αυτό και υπέγραψα για έναν χρόνο».

Σε είχε βοηθήσει ο ψυχολόγος;

«Ναι, ναι, πάρα πολύ. Αν δεν είχα τον ψυχολόγο, αυτά που είχαν γίνει στη Μούρα και αυτό που έγινε στη Ντέμπρετσεν, δεν θα συνέχιζα. Δεν ήμουν τόσο δυνατός για να συνεχίσω. Ήμουν πολύ weak και θα σταματούσα. Εκείνος μου πέρασε στο μυαλό ότι είναι δοκιμασίες και θα πρέπει να τα βάλω απέναντι στον εαυτό μου. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν εγώ εναντίον του εαυτού μου γιατί ήξερα ότι αν τα βρω με τον εαυτό μου, δεν θα με σταματήσει τίποτα. Αλλά επειδή έγιναν πάρα πολλά και από νεαρή ηλικία, όλα αυτά μαζεύτηκαν και κάποια στιγμή θα έκανα το μπαμ. Και αυτό το μπαμ, ήρθε στη Μούρα. Είπα δεν πάει άλλο. Προσπάθησα μία, προσπάθησα δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Λέω εντάξει. Τελευταία σεζόν να ξαναπροσπαθήσω. Είχα μία μικρή σπίθα μέσα μου για να τα καταφέρω για εμένα. Δεν δεχόμουν να αποτύχω. Πάλεψα πάρα πολύ για να φτάσω στο σημείο να πω ότι δεν θα καταφέρω»

Μόλις γύρισες από τη Μούρα. Εκείνο το καλοκαίρι πως είχε κυλήσει για εσένα;

«Είναι ένα καλοκαίρι εφιαλτικό. Αλήθεια. Εφιαλτικό. Κοιμάμαι και ξυπνάω έχοντας στο μυαλό μου να με πάρει ο μάνατζερ μου και να μου πει ότι βρήκε κάτι. Γιατί είχα στο μυαλό μου ότι στο Μιχάλοβτσε ξέρω ότι μπορώ να πάω. Είχα την πρόταση και το καθυστερούσα γιατί στο μυαλό μου το φοβόμουν. Άκουγα από κάποια παιδιά που πήγαν εκεί και δεν πέρασαν καλά. Άλλοι πέρασαν καλά αλλά όταν ακούς και τις δύο μεριές, το μυαλό αυτομάτως πάει στο κακό γιατί είχα περάσει δύσκολα στη Σλοβακία και άλλο ένα χτύπημα θα ήταν το τέλος. Φτάνει ο Αύγουστος. Για δύο μήνες δεν είχα κλείσει μάτι. Ήμουν στο Ντέμπρετσεν και απλά περίμενα τον μάνατζερ μου να μου πει αν βρήκε κάτι. Εγώ για έξι μήνες δεν είχα παίξει, δεν είχα δείξει κάτι οπότε ποιος θα με πάρει;. Δεν θα έβρισκα εύκολα ομάδα και το ήξερα. Εγώ ήμουν στην Ουγγαρία, δανεικός στη Σλοβενία, σε ένα πρωτάθλημα που δεν το παρακολουθεί κανείς και δεν έπαιζα κιόλας».