Φινάλε στο Elite Neon Cup με την αύρα του Βαράν και τρόπαια για Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους

Το Elite Neon Cup για τις ηλικίες Κ10 και Κ12 ολοκληρώθηκε με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους να αναδεικνύονται νικήτριες, υπό το βλέμμα του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ραφαέλ Βαράν.

Η αυλαία σε ένα ακόμα Elite Neon Cup «έπεσε» με πάνω από 2000 νεαρούς αθλητές να δίνουν το «παρών» στις έξι εγκαταστάσεις όπου διεξήχθη το τουρνουά. Η Ρεάλ Μαδρίτης στη διοργάνωση για αγόρια κάτω των 10 ετών και η Γιουβέντους σε εκείνη για κάτω των 12, επιβεβαίωσαν πως ήταν στα φαβορί και «σήκωσαν» το τρόπαιο. Και μάλιστα, το έπραξαν υπό το βλέμμα ενός σπουδαίου ονόματος του ποδοσφαίρου.

Ο Ραφαέλ Βαράν, νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 με τη Γαλλία και κάτοχος τεσσάρων Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρακολούθησε από κοντά το Elite Neon Cup συγκεντρώνοντας τα βλέμματα. Ο γιος του αγωνίστηκε στο τουρνουά με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν ανάμεσα στους νικητές, όπως και εκείνος του νυν παίκτη των «μερένγκες», Τιμπό Κουρτουά. Όπως είναι λογικό, ένας σταρ τέτοιου βεληνεκούς αποτέλεσε πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους και τις τρεις ημέρες του τουρνουά.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Παρί Σεν Ζερμέν κατέλαβε τη 2η θέση στο τουρνουά Κ12, αφού ηττήθηκε στον τελικό με 4-0 από τη Γιουβέντους. Η Τσέλσι τερμάτισε 3η νικώντας τη Λίβερπουλ με 2-0 στον μικρό τελικό, ενώ ο Παναθηναϊκός «έκλεισε» την πρώτη 10άδα.

Στα γκρουπ των Κ10, η Μίλαν ηττήθηκε με 5-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό, ενώ την τρίτη θέση πήρε η Παρί Σεν Ζερμέν, επικρατώντας στα πέναλτι της Τσέλσι με 4-3. Σε αυτήν την κατηγορία, τρεις ελληνικές ομάδες τερμάτισαν στην πρώτη 10αδα: ο ΠΑΟΚ στο 5-6 και οι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο 7-8.

Κατά αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένα μαγικό τριήμερο στο Elite Neon Cup από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, όπου ομάδες από 21 διαφορετικές χώρες και 152 γκρουπ -88 στο Κ12 και 64 στο Κ10- δοκίμασαν τις δυνάμεις τους, έπαιξαν απέναντι σε διαφορετικές ποδοσφαιρικές κουλτούρες και κυρίως, απόλαυσαν το παιχνίδι στις εγκαταστάσεις του τουρνουά.

Η ομάδα της «Yellowfields» και όλοι οι συντελεστές της διοργάνωσης, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και στάθηκαν αντάξιοι των προσδοκιών, ώστε τόσο οι νεαροί αθλητές, αλλά και όλοι όσοι έδωσαν το «παρών» στο τουρνουά, να έχουν μία «elite» εμπειρία, ακριβώς όπως ορίζει το όνομα της διοργάνωσης.

Πλούσιο υλικό, γεμάτο όμορφα γκολ, ωραία στιγμιότυπα, πολλά χαμόγελα, αλλά και συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και παρευρισκομένων, έχουν δημοσιευθεί στα social media του Elite Neon Cup και έπεται συνέχεια! Μείνετε συντονισμένοι, για να μην χάσετε τίποτα από το συγκεκριμένο και τα επόμενα μεγάλα «ραντεβού» που έρχονται.