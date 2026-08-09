Ο Κυζιρίδης θα συνεχίσει την καριέρα του στη νεοφώτιστη Τσορούμ και η Χαρτς θα εισπράξει 2,1 εκατ. ευρώ.

Σημαντική μεταγραφή για τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη.

Ο 26χρονος (16/9/2000) εξτρέμ, ο οποίος πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα, μπαίνοντας αλλαγή στο φιλικό με την Ιταλία στο Ηράκλειο, αποχωρεί από το Εδιμβούργο και τη Χαρτς για την Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει και ο Τούρκος ρεπόρτερ Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η Χαρτς θα πάρει 2,1 εκατ. ευρώ από τη νεοφώτιστη Τσορούμ και ο Κυζιρίδης θα μετακομίσει κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, όπου είναι η βάση της νέας του ομάδας.

Ο Κυζιρίδης με ύψος 1,79 είχε συμβόλαιο με τη Χαρτς έως το 2028 και την περασμένη σεζόν έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο ίδιος είχε εξαιρετική σεζόν με 45 ματς, 6 γκολ και 11 ασίστ. Γεννημένος στη Σκύδρα ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια έπαιξε σε Βέροια, Βόλο, Παναιτωλικό. Στο εξωτερικό αγωνίστηκε στη σλοβένικη Μιούρα (12 ματς), στην ουγγρική Ντέμπρετσεν (34 ματς, 2 γκολ, 5 ασίστ) και στις Μιχαλόβτσε και Μοράβτσε στη Σλοβακία, πριν κάνει τη μεταγραφήσ τη Σκωτία, όπου και διακρίθηκε με αποτέλεσμα να κάνει μία σημαντική μεταγραφή.