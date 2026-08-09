Αλμέιδα για τον θάνατο του πατέρα του Μέσι: «Ο πόνος είναι αβάσταχτος»

Ο Ματίας Αλμέιδα έστειλε το δικό του μήνυμα συμπαράστασης προς τον Λιονέλ Μέσι, μετά την απώλεια του πατέρα του.

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν αντιμετώπισε τελικά τον Λιονέλ Μέσι στο ματς της Μοντερέι με την Ίντερ Μαϊάμι για το Leagues Cup, καθώς ο Αργεντινός σούπερ σταρ θρηνεί για τον χαμό του πατέρα του, Χόρχε.

Ο θρύλος της Αλμπισελέστε ταξίδεψε στο Ροζάριο για να είναι μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του, αφήνοντας πίσω τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ, δεν θέλησε να σχολιάσει τη νίκη (1-2) επί της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά αρκέστηκε στο να στείλει το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον Μέσι.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως έχει βρεθεί στην ίδια θέση, καθώς έχει χάσει τον πατέρα του, ενώ ανέφερε πως στο άκουσμα της είδησης για την απώλεια του Χόρχε Μέσι ένιωσε θλίψη.

«Όταν έμαθα τα νέα, ένιωσα μεγάλη θλίψη. Έχω χάσει κι εγώ τον πατέρα μου και περνούν πολλά από το μυαλό σου.Είναι στιγμές που δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει ή γιατί συμβαίνει. Είμαι στο πλευρό του σε αυτή τη επώδυνη στιγμή και του στέλνω πολλή αγάπη. Για όσους από εμάς έχουμε χάσει τους πατέρες μας, ο πόνος είναι αβάσταχος. Είναι πολύ λυπηρό. Είναι μέσα στη ζωή, όμως οι άνθρωποι είμαστε προετοιμασμένοι να υποδεχόμαστε μια ζωή και όχι να τη βλέπουμε να φεύγει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά ο Πελάδο.