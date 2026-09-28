Ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε και πάλι με απευθείας εκτέλεση φάουλ, στην ήττα της Ίντερ Μαϊάμι από την Κολούμπους (2-1). Πόσα θέλει για το απόλυτο ρεκόρ.

Μέσι είναι, ό,τι θέλει κάνει! Ο 39χρονος μάγος από το Ροσάριο συνεχίζει (και σε αυτή την ηλικία) να μας αφήνει με το στόμα ανοικτό.

Μετά το γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ απέναντι στη Σαν Ντιέγκο (2-2), ο Pulga φρόντισε να βάλει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό και δύσκολο γκολ με τον ίδιο τρόπο και να πλησιάσει ακόμη πιο κοντά στο απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών.

Ο...κοντός έβαλε ένα ασύλληπτο φάουλ, στέλνοντας την μπάλα από πλάγια θέση στο απέναντι «γάμα», στην ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 2-1 από την Κολούμπους. Έφτασε έτσι τα 76 «παστέλια» με αυτόν τον τρόπο και θέλει ακόμη τρία για να είναι μόνος πρώτος στη σχετική λίστα (σσ περισσότερα γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ).