Αλμέιδα για το ματς της Μοντερέι κόντρα στον Μέσι: «Μακάρι να μην έχει όρεξη να παίξει μαζί μας»

Η Μοντερέι ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ίντερ Μαϊάμι στο Leagues Cup, με τον Ματίας Αλμέιδα να αστειεύεται για την παρουσία του Μέσι στην αποστολή των αντιπάλων.

Ο Λιονέλ Μέσι παρά το ότι έπαιξε σε όλο το Μουντιάλ, επέστρεψε στις υποχρεώσεις του με την Ίντερ Μαϊάμι, οδηγώντας μάλιστα την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ σε νίκη επί της Ατλέτικο Σαν Λούις στο Leagues Cup.

Ενόψει της αναμέτρησης της Μοντερέι με την ομάδα του Αργεντινού σούπερ σταρ, ο Ματίας Αλμέιδα δεν έκρυψε τον θαυμασμό του που θα αντιμετωπίσει τον Μέσι, επιστρατεύοντας παράλληλα και το χιούμορ του για τη συνύπαρξη αυτή.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ χαρακτήρισε τον συμπατριώτη του ως «μηχανή» κι αστειεύτηκε λέγοντας πως θα προτιμούσε ο Μέσι να είχε παρατείνει τις διακοπές του αντί να επιστρέψει τόσο γρήγορα στη δράση.

«Είναι μια μηχανή ο Μέσι και πραγματικά συνεχίζει να εκπλήσσει, παρά την ηλικία του. Τόσο ταλέντο, τόση διάθεση να παίζει… Μάλιστα έλεγα στον συνεργάτη μου: “Δεν ήθελε να μείνει λίγο ακόμη σε διακοπές; Να πάει, ξέρω εγώ, σε ένα σκάφος, να περάσει χρόνο με την οικογένειά του”. Και όμως επέστρεψε τόσο γρήγορα, αλλά προφανώς αγαπάει το ποδόσφαιρο. Μακάρι ο Μέσι να μην έχει όρεξη να παίξει μαζί μας.

Χαίρομαι και ευχαριστώ που συνεχίζουν να υπάρχουν παίκτες με τέτοιο πάθος, γιατί πραγματικά αυτός τα έχει όλα και θέλει να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν θέλει διακοπές, θέλει να παίζει», είπε χαρακτηριστικά ο Αλμέιδα.