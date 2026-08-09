Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ βρήκε δίχτυα στο πρόσφατο ματς της Ίντερ Μαϊάμι και τίμησε με τον δικό του τρόπο τη μνήμη του Χόρχε Μέσι.

Ο χαμός του Χόρχε Μέσι έχει προκαλέσει θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με τον πατέρα του σούπερ σταρ της Αλμπισελέστε να αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών. Ο ίδιος ταλαιπωρήθηκε μήνες από μια βαριά ασθένεια και κατέληξε την Παρασκευή (8/8) σε νοσοκομείο του Ροζάριο στην Αργεντινή.

Ο Μέσι, όπως ήταν φυσικό, δεν έδωσε το «παρών» στην αναμέτρηση κόντρα στη Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα, καθώς έπρεπε να ταξιδέψει με προορισμό την πατρίδα του.

Ένας από τους αγαπημένους του φίλους και συμπαίκτες, ωστόσο, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ, φρόντισε να στείλει με τον δικό του τρόπο ένα μήνυμα στον Αργεντινό και την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ο 34χρονος μέσος άνοιξε το σκορ στο 32' και αποκάλυψε τη φανέλα του Μέσι, την οποία φορούσε κάτω από τη δική του, αφιερώνοντάς του το γκολ.

Για την ιστορία, η Ίντερ Μαϊάμι ηττήθηκε με 1-2 από τους Μεξικανούς στο Leagues Cup, με τον Ορμπελίν Πινέδα να ξεκινά βασικός στο ματς.



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