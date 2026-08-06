Ρεσιτάλ από τον Άλεν: Χατ-τρικ στις ασίστ και η αφιέρωση του Μέσι

Ο Νόα Άλεν ήταν εντυπωσιακός κόντρα στη Σαν Λούις καθώς με τρεις ασίστ (!) βοήθησε την Ίντερ Μαϊάμι να φτάσει στη νίκη με 4-2.

Λάμψη με ελληνικό... χρώμα στην Ίντερ Μαϊάμι, η οποία επικράτησε με 4-2 της Σαν Λούις για το Λιγκ Καπ στις ΗΠΑ και είχε ως έναν εκ των πρωταγωνιστών τον Νόα Άλεν.

🇺🇸💥 𝗡𝗢𝗔𝗛 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗡 (𝟮𝟮) against Atletico de San Luis:



• 83 Minutes

• 3 ASSISTS

• 3 Chances Created

• 2 Big Chances Created

• 2 Passes Into Final Third

• 100% Accurate Long Balls

• 100% Aerial Duels Won

• 3 Ball Recoveries



𝗘𝗟𝗜𝗧𝗘 𝗧𝗜𝗠𝗜𝗡𝗚 𝗢𝗡… pic.twitter.com/qjRb8x2kbE August 6, 2026

Ο 22χρονος ακραίος μπακ μοίρασε όχι μία, ούτε δύο αλλά τρεις ασίστ μέχρι το 44ο λεπτό της αναμέτρησης, βοηθώντας το κλαμπ να φτάσει στην ανατροπή του σκορ και εν τέλει στη νίκη.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας αμυντικός ήταν εκείνος που σέρβιρε στον Λιονέλ Μέσι στο 11ο λεπτό για να φέρει ο Αργεντινός επιθετικός το παιχνίδια στα ίσια (1-1) και στο 26ο λεπτό, ήρθε η σειρά του Σεγκόβια για να ολοκληρώσει την ανατροπή, και πάλι από ασίστ του Άλεν.

Τέλος, στο 44ο λεπτό, ο 22χρονος ακραίος μπακ έδωσε για δεύτερη φορά ασίστ στον Αργεντινό αστέρα, ο οποίος μάλιστα του αφιέρωσε το τέρμα.