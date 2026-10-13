Ο Παναγιώτης Ρέτσος πήρε τον λόγο πριν την πρώτη σέντρα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έδωσε το... σύνθημα για τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με 1-0 χάρη στο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος ντόπαρε με τον δικό του τρόπο τους συμπαίκτες του πριν το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός των Πειραιωτών πήρε θέση για το σπουδαίο ραντεβού και στην παρακάμερα της ΠΑΕ φαίνονται ακριβώς όσα είπε στους συμπαίκτες του για να πάρουν ψυχολογία.

Αναλυτικά ανέφερε: «Παιδιά, υπάρχουν μερικά παιχνίδια που δεν χρειάζονται μόνο ποιότητα ή κάποια τεχνική δεν χρειάζονται μόνο ταχύτητα, χρειάζονται φιλοδοξία που πρέπει να έχουμε. Είναι ντέρμπι. Όλοι ξέρετε ότι μιλάμε για αυτό όλη την εβδομάδα. Αλλά παιδιά, από την πρώτη στιγμή, η ομάδα που το θέλει περισσότερο θα κερδίσει.

Η ομάδα που θα το κερδίσει είναι αυτή που το θέλει πιο πολύ. Και σήμερα ο αγώνας είναι δικός μας! Σήμερα μέσα στο γήπεδο μας! Είδατε το γήπεδο από την προθέρμανση να είναι γεμάτο. Αυτοί το θέλουν αλλά εμείς περισσότερο. Για εμάς, επειδή είναι ντέρμπι. Πάμε!»