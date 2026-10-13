Ολυμπιακός: Το... ντοπάρισμα του Ρέτσου πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό με 1-0 χάρη στο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος ντόπαρε με τον δικό του τρόπο τους συμπαίκτες του πριν το παιχνίδι.
Συγκεκριμένα, ο αρχηγός των Πειραιωτών πήρε θέση για το σπουδαίο ραντεβού και στην παρακάμερα της ΠΑΕ φαίνονται ακριβώς όσα είπε στους συμπαίκτες του για να πάρουν ψυχολογία.
Αναλυτικά ανέφερε: «Παιδιά, υπάρχουν μερικά παιχνίδια που δεν χρειάζονται μόνο ποιότητα ή κάποια τεχνική δεν χρειάζονται μόνο ταχύτητα, χρειάζονται φιλοδοξία που πρέπει να έχουμε. Είναι ντέρμπι. Όλοι ξέρετε ότι μιλάμε για αυτό όλη την εβδομάδα. Αλλά παιδιά, από την πρώτη στιγμή, η ομάδα που το θέλει περισσότερο θα κερδίσει.
Η ομάδα που θα το κερδίσει είναι αυτή που το θέλει πιο πολύ. Και σήμερα ο αγώνας είναι δικός μας! Σήμερα μέσα στο γήπεδο μας! Είδατε το γήπεδο από την προθέρμανση να είναι γεμάτο. Αυτοί το θέλουν αλλά εμείς περισσότερο. Για εμάς, επειδή είναι ντέρμπι. Πάμε!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.