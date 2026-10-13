Ο Άλμπερτ Ριέρα έχει προκαλέσει αίσθηση στον Ερυθρό Αστέρα με την απόφασή του να τιμωρήσει τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού, Αλεξάνταρ Κάται.

Για τέσσερα χρόνια (2011-2015) είχε αποτελέσει μέλος του Ολυμπιακού ο Αλεξάνταρ Κάταϊ, ωστόσο ο Σέρβος δεν είχε φορέσει τη φανέλα του ελληνικού συλλόγου ούτε μία φορά, καταλήγοντας δανεικός κατά σειρά σε ΟΦΗ, Βοϊβοντίνα, Πλατανιά και Ερυθρό Αστέρα. Στον τελευταίο ωστόσο, κατάφερε στη συνέχεια να καθιερωθεί, φτιάχνοντας το όνομά του και φτάνοντας να παίξει τα επόμενα χρόνια σε Αλαβές, Σικάγο Φάιαρ και Λος Άντζελες Γκάλαξι, πριν επιστρέψει στο Βελιγράδι το 2020.

Με 160 γκολ και 78 ασίστ σε 328 ματς, ο Κάταϊ αποτελεί ζωντανό θρύλο του Αστέρα, εντούτοις ένας άλλος πρώην Ερυθρόλευκος τον έχει βάλει σε μπελάδες... Ο λόγος για τον Άλμπερτ Ριέρα, που αντικατέστησε πρόσφατα τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς στον πάγκο του συλλόγου και φαίνεται πως τα έβαλε με τον 35χρονο μεσοεπιθετικό, πετώντας τον εκτός ομάδας για δύο αγώνες!

Με τον Κάταϊ να αντιδράει άσχημα μετά την αντικατάστασή του σε ματς με τη Ραντνίτσκι Νις, ο Ισπανός προπονητής αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στα πλάνα του για τους αγώνες με Ραντνίτσκι 1923 και Λουγκάνο για το πρωτάθλημα και το Conference League αντίστοιχα, προκαλώντας αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου, που δεν πήραν με καλό μάτι τον παραγκωνισμό του αγαπημένου τους παίκτη.

Μιλώντας για το περιστατικό, ο Ριέρα στάθηκε στη σημασία που έχει να τηρούνται οι κανόνες και ξεκαθάρισε πως ο έμπειρος μεσοεπιθετικός δεν έχει τεθεί εκτός ομάδας, εξηγώντας πως «υπάρχουν δύο τρόποι να προσεγγίσει κανείς μια τέτοια κατάσταση. Ο ένας είναι να αναρωτιέται συνεχώς τι συνέβη και ο άλλος να ασχοληθεί με το ίδιο το πρόβλημα και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό. Γράφεται ότι τέθηκε εκτός ομάδας, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Κάταϊ δεν έχει τεθεί εκτός ομάδας, προπονείται μαζί μας. Μάλιστα, προπονείται καλύτερα από ποτέ και είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτή την πλευρά. Από την πρώτη μέρα, οι κανόνες πειθαρχίας πρέπει να τηρούνται και αυτό ισχύει και για μένα. Αν καθυστερήσω ή δεν εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου, οι κανόνες ισχύουν και για μένα. Είναι ίδιοι για όλους.

Μετά τον αγώνα είδαμε την έντονη αντίδρασή του. Στο θέμα της πειθαρχίας είμαστε όλοι ίσοι, ενώ οι αρχηγοί πρέπει να προσέχουν ακόμη περισσότερο. Τους έχω πει και στις προσωπικές μας συζητήσεις ότι το περιβραχιόνιο δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά τους επιβάλλει να αποτελούν παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Έχουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, καθώς είναι αρχηγοί σε έναν μεγάλο σύλλογο.



Από τους αρχηγούς απαιτώ να αποτελούν πρότυπα για την υπόλοιπη ομάδα. Αντέδρασε κάπως έντονα μετά την αλλαγή του, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό για έναν ποδοσφαιριστή, αλλά δεν μου άρεσε. Και δεν ισχύει αυτό μόνο επειδή το έκανε ο Κάται. Δεν θα μου άρεσε αν το έκανε οποιοσδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής. Ο Αλεξάνταρ αποδέχθηκε την απόφαση και γνωρίζει ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν αφορά μόνο εκείνον. Κανείς δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρεται έτσι, γιατί κανείς δεν είναι σημαντικότερος από οποιονδήποτε άλλον. Τους τίτλους τους κατακτά η ομάδα και όχι ένας μεμονωμένος παίκτης. Τους χρειάζομαι όλους, καθώς έχουμε πολλούς αγώνες μπροστά μας.



Τιμωρήθηκε αποκλειστικά για τη συμπεριφορά του, η οποία δεν ήταν επαγγελματική. Δεν έχει τεθεί εκτός ομάδας. Δεν πρόκειται να αποδεχθώ ποτέ καμία μη επαγγελματική συμπεριφορά. Όλοι πρέπει να είναι επαγγελματίες 24 ώρες το 24ωρο. Ο Κάταϊ αποδέχθηκε ότι θα μείνει εκτός ομάδας για δύο αγώνες και την Κυριακή θα επιστρέψει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Αποδέχθηκε την απόφαση, καθώς γνωρίζει ότι δεν έπρεπε να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο».