Ο Ολυμπιακός αναζητεί αριστερό μπακ και ο Όσο της Σεβίλλης είναι στη λίστα του.

Στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού είναι ο Όσο της Σεβίλλης.

Οι Πειραιώτες αναζητούν αριστερό μπακ και ο 23χρονος (9/7/03) Ισπανός παίκτης της Σεβίλλης παρακολουθείται από τους Πειραιώτες. Ο Χοακίν Μαρτίνεθ Γκαούνα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, αλλά αποκαλείται Όσο εν συντομία, είναι προϊόν της Ακαδημίας της Σεβίλλης.

Με τη δεύτερη ομάδα των Ανδαλουσιανών έχει 65 αγώνες, ενώ έχει πραγματοποιήσει 25 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Σεβίλλης. Τη σεζόν που πέρασε με προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα, είχε 24 αγώνες, 2 γκολ και 3 ασίστ. Τα 21 ματς (14 βασικός) ήταν στη La Liga και τα 3 στο Κύπελλο. Ο Όσο, έχει ύψος 1,83 και το συμβόλαιό του με τον ισπανικό σύλλογο λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Το ενδιαφέρον για τον παίκτη επισημαίνει και ο ρεπόρτερ Ματέο Μορέτο, ο οποίος ανέφερε ότι οι ερυθρόλευκοι κινούνται για τον Όσο.

Exclusiva: Olympiacos a por Oso, del Sevilla. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 14, 2026

Ο Ολυμπιακός, όπως είναι γνωστό, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του και πάλι στην ιβηρική χερσόνησο, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχε στόχο να φέρει σε σημαντικό ρόλο στην ΠΑΕ τον Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος έχει εργαστεί στη Σεβίλλη.

Τον ταλαντούχο 23χρονο μπακ προσέγγισε πριν λίγο καιρό η Μπεσίκτας, ενώ για την απόκτησή του ακούστηκε έντονα πριν λίγο καιρό η Νότιγχαμ Φόρεστ, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη.