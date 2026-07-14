Σκληρά λόγια από τον μεγαλομέτοχο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη για την ΕΠΟ, ενώ αναφέρθηκε σε συμμαχία Σαββίδη-Αλαφούζου.

Φουλ επίθεση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τις εκλογές νέου προέδρου στη Super League.

Στη νέα ψηφοφορία για πρόεδρο στη Super League, όπως αναμενόταν, υπήρξε ισοπαλία. Ο νυν πρόεδρος της διοργανώτριας και μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος έμειναν στο 7-7, αφού η ΕΠΟ ψήφισε λευκό.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία μέσω του προέδρου της Μάκη Γκαγκάτση πρότεινε την επόμενη διετία ο κάθε υποψήφιος να είναι πρόεδρος από έναν χρόνο. Αυτό το δέχθηκε ο Αλαφούζος, όχι όμως και ο Μαρινάκης. Στην τοποθέτησή του ο μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού εξαπέλυσε επίθεση στην ΕΠΟ και αναφέρθηκε ουσιαστικά σε συμμαχία Σαββίδη-Αλαφούζου.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Μαρινάκη: «Προφανώς δε δέχομαι την στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα από εδώ και εμπρός και για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο.

Επίσης τι λαγούς και πετραχήλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο! Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο.

Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7. Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην Προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση την οποία προσπαθήσαμε.

Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για τέσσερα χρόνια, για να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η Αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού».