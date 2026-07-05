Ο Ράζβαν Λουτσέσκου ανακοινώθηκε από την Αλ Σαντ του Κατάρ και ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ θα εισπράξει μίνιμουμ επτά εκατ. ευρώ.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι κι επίσημα νέος τεχνικός της Αλ Σαντ. Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ με τους συνεργάτες του έχει μετακομίσει στο Κατάρ και το συμβόλαιό του θα είναι πλουσιοπάροχο.

Το Gazzetta είχε αναφέρει πριν λίγες μέρες ότι ο Ρουμάνος προπονητής θα εισπράξει 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως, χωρίς τα μπόνους κι αυτός αναφέρουν και οι συμπατριώτες του. Τα διπλάσια χρήματα δηλαδή σε σχέση με τις αποδοχές του στον Δικέφαλο. Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα.

Ο γιος του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ, έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στην Αλ-Σαντ και την Αλ-Ιτιχάντ (Σαουδική Αραβία) και τελικά επέλεξε την πρώτη ομάδα που επικοινώνησε μαζί του.

Η επίσημη ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η Αλ-Σαντ ανακοίνωσε ότι ο Ράζβαν Λουτσέσκου υπέγραψε διετές συμβόλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ράζβαν Λουτσέσκου πρόκειται να λάβει έναν τεράστιο μισθό στην Αλ-Σαντ, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ καθαρά ανά σεζόν. Το ποσό μπορεί να αυξηθεί κατά 500.000 ευρώ επιπλέον, ανάλογα με την επίτευξη ορισμένων μπόνους.

Ο Ρουμάνος προπονητής δεν υπέγραψε με οποιαδήποτε ομάδα στο Κατάρ, αλλά με την ισχυρότερη των τελευταίων ετών, η οποία κατέκτησε και τον τίτλο του πρωταθλητή στη σεζόν που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Ο προηγούμενος προπονητής της Αλ-Σαντ είναι ο Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι, ένας από τους σημαντικότερους τεχνικούς στην Ιταλία, μια λεπτομέρεια που καταδεικνύει περαιτέρω την οικονομική ισχύ του συλλόγου της Ντόχα.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα έχει αντίπαλο τον Ρουμάνο στο Κατάρ, τον Κόσμιν Κόντρα, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Αλ-Αραμπί. Στην Αλ-Σαντ, ο Ρουμάνος θα προπονήσει τον Ρομπέρτο ​​Φιρμίνο, ο οποίος μεταγράφηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Αλ-Αχλί έναντι επτά εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου διετέλεσε επίσης προπονητής στο Κατάρ, στην Ελ Τζάις, μεταξύ 2012 και 2014, με την οποία κατέκτησε το Qatari Stars Cup».

Ο Λουτσέσκου θα έχει στην Αλ Σαντ το τιμ που είχε και στον ΠΑΟΚ. Ανάμεσά τους και τρεις Έλληνες. Ο παλαίμαχος παίκτης του Δικεφάλου Παντελής Κωνσταντινίδης, ο γυμναστής Γιώργος Τσονάκας και ο αναλυτής Κυριάκος Τσιτιρίδης.