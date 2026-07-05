Ο ΠΑΟΚ είναι στο σωστό δρόμο, αλλά ο Λίσι είπε δημόσια αυτό που όλοι βλέπουν…

Οι καλές εμφανίσεις στην Ολλανδία δημιουργούν αισιοδοξία, όχι εφησυχασμό. Το μεγάλο στοίχημα του ΠΑΟΚ παραμένει η ολοκλήρωση του «λειψού» ρόστερ του. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει από την Ολλανδία.

Τα δύο πρώτα φιλικά του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία πρόσφεραν χαμόγελα. Το 4-1 επί της Μπέβερεν και το 4-0 απέναντι στη Βέστερλο είναι αποτελέσματα που δημιουργούν μια θετική αίσθηση. Δεν είναι, όμως, αποτελέσματα που μπορούν να αλλάξουν την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντική ενίσχυση για να παρουσιαστεί έτοιμος στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν.

Αρκεί να κοιτάξει κανείς τις συνθέσεις των δύο φιλικών. Ο Αλέσιο Λίσι χρησιμοποίησε δέκα παιδιά από την ακαδημία. Είναι όμορφη εικόνα. Είναι και ένα μεγάλο «παράσημο» για το κλαμπ, που συνειδητά και στοχευμένα επενδύει εκατομμύρια στις ακαδημίες του. Δεν μπορεί, όμως, να είναι η εικόνα του ΠΑΟΚ σε έναν ευρωπαϊκό προκριματικό που απέχει λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

Ο Ιταλός προπονητής το γνωρίζει καλύτερα από όλους. Μετά το πρώτο φιλικό είπε ότι «όλοι ξεκινούν από το μηδέν» και ότι δεν αισθάνεται πίεση. Μετά το ματς με τη Βέστερλο ήταν ακόμη πιο συγκεκριμένος. Δεν κρύφτηκε πίσω από το 4-0, ούτε πίσω από τις καλές εμφανίσεις. Παραδέχθηκε δημόσια ότι η ομάδα χρειάζεται άμεσα παίκτες.

«Σίγουρα χρειαζόμαστε παίκτες για τον πρώτο προκριματικό», είπε, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στον Λέο Μάτος, τον Αντρέ Βιεϊρίνια και στους ανθρώπους που τρέχουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Εκεί βρίσκεται και η ουσία.

🗣 Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη, για το σημερινό φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ και τη νίκη με 4-0 επί της Βέστερλο.#Paokfc pic.twitter.com/Fb5vvrewha July 4, 2026

Ο Μάτος και ο Βιεϊρίνια δεν λειτουργούν με τη λογική του πανικού. Ξέρουν πολύ καλά ότι ο χρόνος πιέζει, γνωρίζουν ακόμη καλύτερα τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ ένας αποκλεισμός μέσα στο καλοκαίρι, όμως δεν δείχνουν διατεθειμένοι να κάνουν εκπτώσεις μόνο και μόνο για να κλείσουν γρήγορα μεταγραφές. Είναι μια συνειδητή επιλογή. Προτιμούν να περιμένουν λίγο περισσότερο για έναν ποδοσφαιριστή που πιστεύουν πραγματικά, παρά να γεμίσουν το ρόστερ με λύσεις που σε δύο μήνες θα αμφισβητούνται.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανάγκες. Κάθε άλλο.

Η στήριξη στο πλάνο

Αν ότι σχεδιάζουν και έχουν στο μυαλό τους ο αθλητικός και ο τεχνικός διευθυντής ολοκληρωθούν με επιτυχία, η ομάδα που θα δούμε στα τέλη Αυγούστου δύσκολα θα έχει σχέση με τον σημερινό ΠΑΟΚ της προετοιμασίας. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, είτε για να ενθουσιαστεί υπερβολικά από τα οκτώ γκολ, είτε για να απογοητευτεί από ορισμένες αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Υπάρχει, πάντως, ακόμη ένας λόγος για να υπάρχει υπομονή.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν ήρθε για να συνεχίσει το έργο του Ράζβαν Λουτσέσκου. Ήρθε για να δημιουργήσει το δικό του. Η σύγκριση με τον Ρουμάνο είναι αναπόφευκτη, γιατί ο προκάτοχός του άφησε πίσω του τίτλους, ευρωπαϊκές πορείες και μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Αν, όμως, αυτή η σύγκριση γίνεται καθημερινό μέτρο αξιολόγησης, δεν βοηθά κανέναν. Ούτε τον ίδιο τον Λίσι, ούτε τον ΠΑΟΚ.

Ο Μάτος και ο Βιεϊρίνια δεν επέλεξαν τυχαία τον Ιταλό. Κατέληξαν σε αυτόν ύστερα από πολλές ώρες ανάλυσης, γιατί πίστεψαν ότι ταιριάζει στο ποδοσφαιρικό μοντέλο που θέλουν να δημιουργήσουν. Έναν προπονητή που ξέρει να εξελίσσει νεαρούς ποδοσφαιριστές χωρίς να φοβάται να στηριχθεί και στους πιο έμπειρους. Έναν άνθρωπο που έδειξε, κυρίως στην Οσασούνα, ότι μπορεί να υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και όχι να λειτουργήσει μόνο με το ένστικτο της στιγμής.

Το αν αυτή η επιλογή θα δικαιωθεί, θα το δείξει ο χρόνος. Εκείνο που μπορεί να ειπωθεί σήμερα με βεβαιότητα είναι ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ακόμη στη φάση της κατασκευής. Τα θεμέλια αρχίζουν να μπαίνουν, η διάθεση είναι καλή, η αύρα γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα επίσης.

Το οικοδόμημα, όμως, δεν ολοκληρώνεται με δύο τεσσάρες σε φιλικά του Ιουλίου. Ολοκληρώνεται με τις σωστές αποφάσεις στις μεταγραφές. Και αυτές είναι που θα καθορίσουν αν ο ΠΑΟΚ του Λίσι θα μπορέσει να διεκδικήσει, όπως κάθε χρόνο, όλους τους στόχους του.

Περί μεταγραφών και ρόστερ…

Πάμε και στα πολλά ανοικτά μεταγραφικά «μέτωπα», ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι η πιο κοντινή υπόθεση που μπορεί να κλείσει, αν «τρέξουν» οι τελικές επαφές με την Κοπεγχάγη. Ο ΠΑΟΚ στη διάρκεια της καλοκαιρινή μεταγραφικής περιόδου θα ψάξει να πάρει και τρίτο στόπερ, ενώ ο νεαρός Δημήτρης Μπατατούλας έδειξε και στο χθεσινό φιλικό με τη Βέστερλο ότι μπορεί να σταθεί στο rotation δίπλα σε Αρίτζ Ελουστόντο και Γιάννη Μιχαηλίδη.

Ο «Δικέφαλος» χρειάζεται αμυντικό μέσο (στο «6»)… χθες. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία είναι ο ξεκάθαρος στόχος για την συγκεκριμένη θέση, που παραμένει λειψή όσο ο Σουαλιό Μεϊτέ είναι στα… πιτς με το γνωστό πρόβλημα στο ισχίο.

Ο ΠΑΟΚ θέλει σέντερ φορ. Ο Ανέστης Μύθου μπορεί να εντυπωσιάζει και στη φετινή προετοιμασία, έχει απίστευτα προσόντα για την ηλικία του, ωστόσο ο «Δικέφαλος» πρέπει να αποκτήσει επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πέρσι είχε έρθει δανεικός ο Γιώργος Γιακουμάκης, φέτος το σενάριο ανανέωσης του δανεισμού του δεν φαίνεται να προκρίνεται από την Κρουζ Αζούλ, με τους «ασπρόμαυρους» να κοιτάζουν κι άλλες επιλογές.

Η ενίσχυση της αριστερής πλευράς παραμένει ανοικτή. Η υπόθεση επαναπατρισμού του Δημήτρη Γιαννούλη είναι προτεραιότητα, όχι όμως και στο χέρι του ΠΑΟΚ, ενώ για τον αριστερό εξτρέμ έχει εντοπιστεί winger σε νεαρή ηλικία, που θα έρθει για να αποτελέσει δίδυμο με τον Τάισον, ο οποίος είναι στην Ολλανδία και από τη Δευτέρα (6/7) μπαίνει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων.

Ανοικτό παραμένει το ζήτημα του Χόρχε Σάντσες, που αναμένεται να απασχολήσει μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Μεξικανού δεξιού μπακ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Υ.Γ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι, ίσως, η πιο όμορφη εικόνα αυτής της προετοιμασίας. Όχι για το γκολ απέναντι στη Βέστερλο. Ούτε για τις ενέργειές του μέσα στο γήπεδο. Αλλά για όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο, χαμογελαστός από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, αποτελεί τον μόνιμο πόλο έλξης εκατοντάδων φίλων του ΠΑΟΚ που περιμένουν υπομονετικά μία φωτογραφία, ένα αυτόγραφο, μια κουβέντα. Ο ίδιος δείχνει να το απολαμβάνει, δείχνει να είναι καλά. Κι όσο ο «Ντέλιας» είναι καλά, μέσα και έξω από το γήπεδο, ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο να ανησυχεί για τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της νέας του εποχής.

ΥΓ1: Δύο γκολ σε ένα φιλικό δεν αλλάζουν την πραγματικότητα, αλλά μπορούν να γίνουν η αρχή για να την αλλάξουν. Για τον Μαντί Καμαρά αυτά ήταν τα πρώτα του τέρματα μέσα στο 2026 και στον ΠΑΟΚ περιμένουν πολλά περισσότερα από τον μέσο που εντυπωσίασε στην πρώτη του σεζόν. Η ποιότητά του δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Αυτό που αναζητά ο Δικέφαλος είναι η σταθερότητα και η επιρροή που είχε ο Καμαρά όταν πρωτοφόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα. Μπαίνει πλέον στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και, πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, αυτή η συνθήκη λειτουργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο. Αν ο ΠΑΟΚ ξαναδεί τον «παλιό» Μαντί Καμαρά, θα έχει κερδίσει πολύ περισσότερα από δύο όμορφα γκολ σε ένα καλοκαιρινό φιλικό.

ΥΓ2: Είναι κρίμα και πολύ άδικο να έχει – οι ευχές όλων μας να μην είναι κάτι σοβαρό- χτυπήσει σοβαρά ο Γιάννης Σαρρής. Ο νεαρός χαφ ανέβηκε φέτος στην πρώτη ομάδα, μπήκε στην προετοιμασία, πατούσε καλά μέχρι που ήρθε στο ξεκίνημα του φιλικού με τη Βέστερλο αυτός ο τραυματισμός στο γόνατο. Αύριο, Δευτέρα (6/7) θα υποβληθεί σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο για να μάθει το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει