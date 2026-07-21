Ντιναμό Κιέβου: Πληθώρα αγωνιστικών προβλημάτων πριν τον ΠΑΟΚ
Με πληθώρα απουσιών θα κληθεί να αντιμεωτπίσει η Ντιναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Η ευρωπαϊκή λίστα των Ουκρανών «μαρτυρά» ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, με σημαντικούς παίκτες να μην υπολογίζονται. Ένας εξ αυτών είναι ο Κονσταντίν Βιβτσαρένκο, που τραυματίστηκε στο γόνατο κι αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.
Εκτός επιλογών του Ίγκορ Κόστιουκ έμειναν οριστικά ο κεντρικός αμυντικός τους Ντένις Ποπόφ, μετά από χειρουργείο στο γόνατο, ο Ολεξάντρ Σιρότα, αλλά και ο μέσος Ρεσάτ Ραμαντάνι, ο οποίος βρίσκεται επίσης σε στάδιο αποθεραπείας ύστερα από τραυματισμό.
Ταυτόχρονα, αρκετοί ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθησαν στη λίστα δύσκολα θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ομάδα. Ο Βλαντισλάβ Ζαχαρτσένκο ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο, ενώ εκτός πλάνων για τα παιχνίδια αυτά βρίσκονται ουσιαστικά οι Κιρίλ Οσιπένκο, Ρομάν Σαλένκο και Βλάντισλαβ Καμπάγιεφ, καθώς όλοι τους αναρρώνουν από χειρουργικές επεμβάσεις.
Παράλληλα, οι Μικόλα Μιχαϊλένκο, Ολεξάντρ Τίμτσικ και Τζάστιν Λόνβικ προπονούνται ατομικά και η συμμετοχή τους στο πρώτο ματς κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.
Η πλήρης λίστα των Ουκρανών
- Τερματοφύλακες: Νεσχερέτ, Ολχόβι, Σούρκις
- Αμυντικοί: Ντούμπνιτσακ, Κεντζιόρα, Μικάβκο, Μπίλοβαρ, Ντίκχι, Γκούσιεβ, Κορόμποφ, Τιαρέ, Βιβτσαρένκο, Τίμτσικ, Ζαχαρτσένκο
- Μέσοι: Σαπαρένκο, Πιχάλιονοκ, Μπράζκο, Μάλις, Λιούσιν, Μπουγιάλσκι, Μιχαϊλένκο, Οσιπένκο, Σαλένκο, Λιούσιν, Λόνβικ, Καμπάγιεφ
- Επιθετικοί: Ρεντούσκο, Βολόσιν, Πονομαρένκο, Γιαρμολένκο, Ογκουντάνα, Χέρις, Γκερέρο, Μουνγκουένγκουε
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.