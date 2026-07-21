Η Ντιναμό Κιέβου αντιμετωπίζει αρκετά αγωνιστικά προβλήματα λίγο πριν αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League.

Με πληθώρα απουσιών θα κληθεί να αντιμεωτπίσει η Ντιναμό Κιέβου τον ΠΑΟΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η ευρωπαϊκή λίστα των Ουκρανών «μαρτυρά» ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, με σημαντικούς παίκτες να μην υπολογίζονται. Ένας εξ αυτών είναι ο Κονσταντίν Βιβτσαρένκο, που τραυματίστηκε στο γόνατο κι αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Εκτός επιλογών του Ίγκορ Κόστιουκ έμειναν οριστικά ο κεντρικός αμυντικός τους Ντένις Ποπόφ, μετά από χειρουργείο στο γόνατο, ο Ολεξάντρ Σιρότα, αλλά και ο μέσος Ρεσάτ Ραμαντάνι, ο οποίος βρίσκεται επίσης σε στάδιο αποθεραπείας ύστερα από τραυματισμό.

Ταυτόχρονα, αρκετοί ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθησαν στη λίστα δύσκολα θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ομάδα. Ο Βλαντισλάβ Ζαχαρτσένκο ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αστράγαλο, ενώ εκτός πλάνων για τα παιχνίδια αυτά βρίσκονται ουσιαστικά οι Κιρίλ Οσιπένκο, Ρομάν Σαλένκο και Βλάντισλαβ Καμπάγιεφ, καθώς όλοι τους αναρρώνουν από χειρουργικές επεμβάσεις.

Παράλληλα, οι Μικόλα Μιχαϊλένκο, Ολεξάντρ Τίμτσικ και Τζάστιν Λόνβικ προπονούνται ατομικά και η συμμετοχή τους στο πρώτο ματς κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Η πλήρης λίστα των Ουκρανών