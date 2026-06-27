Ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου μετακομίζει στο Κατάρ και την Αλ Σαντ με αδιανόητες αποδοχές.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έπειτα από πέντε σερί χρόνια, στη δεύτερη θητεία του στον ΠΑΟΚ, αποχώρησε από την Τούμπα και είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Αλ Σαντ του Κατάρ.

Το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα γεμίσει την τσέπη του, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της «gsp», όπου επιβεβαιώνεται παράλληλα και το ρεπορτάζ του Gazzetta, ότι ο Ρουμάνος πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ είναι μία ανάσα από την Αλ Σαντ.

«Φαραωνικός μισθός για τον Ράζβαν Λουτσέσκου στην μελλοντική του ομάδα! Ξεπερνά το δικό του ρεκόρ», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ και στη συνέχεια οι συμπατριώτες του τονίζουν:

«Ο Ράζβαν Λουτσέσκου, 57 ετών, πρόκειται να υπογράψει με την Αλ-Σαντ, την κύρια δύναμη στο Κατάρ, όπου θα έχει μια δέσμευση ανάλογη της φήμης του, 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πάνω από αυτήν που είχε στην Αλ-Χιλάλ (Σαουδική Αραβία, 3,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο), με την οποία κατέκτησε επίσης το Ασιατικό Τσάμπιονς Λιγκ το 2019.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου ετοιμάζεται να υπογράψει με την Αλ-Σαντ, την πιο επιτυχημένη ομάδα στο Κατάρ. Την ομάδα που μόλις χώρισε τους δρόμους της με τον Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι. Δεν θα έχει τον μισθό του Ιταλού, 9 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, αλλά και πάλι θα είναι πολλά περισσότερα χρήματα από ό,τι στον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το GSP.ro, ο Ρουμάνος θα κερδίζει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν, συν τα μπόνους και την πιθανότητα να φέρει το δικό του τιμ. Υπάρχουν ακόμη μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να οριστικοποιηθούν πριν από την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας».

Ενημερωθείτε εδώ για τα μεταγραφικά νέα του ΠΑΟΚ