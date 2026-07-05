Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ξανά το πρόσωπο που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα στο Ζαλτμπόμελ. Φωτογραφίες, αυτόγραφα, αγκαλιές και ένα περιβραχιόνιο που μοιάζει να του ανήκει πλέον φυσικά. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Λένε πως μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Βλέποντας την αγκαλιά και το βλέμμα του μικρού φίλου του ΠΑΟΚ προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καταλαβαίνεις πως ο «Ντέλιας» έχει πάψει εδώ και καιρό να είναι απλώς ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Είναι το πρόσωπο με το οποίο μεγαλώνει μια ολόκληρη γενιά ΠΑΟΚτσήδων.

Δεν χρειάστηκε να σκοράρει. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια εντυπωσιακή ενέργεια. Αρκούσε να πλησιάσει προς την περίφραξη του προπονητικού κέντρου στο Ζαλτμπόμελ. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε ο... συνωστισμός.

Μικροί και μεγάλοι περίμεναν υπομονετικά για μια φωτογραφία, μια υπογραφή, ένα χαμόγελο από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Κάποιοι κρατούσαν φανέλες, άλλοι μπάλες, ένας φίλαθλος είχε χαραγμένο στα δάχτυλά του το «ΠΑΟΚ 1926», ενώ ένα μικρό παιδί έτρεχε στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας ψηλά την ασπρόμαυρη σημαία.

Οι εικόνες έλεγαν περισσότερα από οποιαδήποτε περιγραφή.

Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι απλώς ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής του σημερινού ΠΑΟΚ. Είναι ο ποδοσφαιριστής με τον οποίο ταυτίζονται τα παιδιά. Εκείνος που θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί του, να φορέσουν το όνομά του στην πλάτη, να μιμηθούν τις κινήσεις του.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέσιο Λίσι, όταν ρωτήθηκε γι' αυτόν μετά το φιλικό με τη Βέστερλο, ήταν ξεκάθαρος.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικός για εμάς. Πρέπει να δουλέψει ακόμη περισσότερο γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερος».

Λίγες λέξεις, αλλά με μεγάλο βάρος. Γιατί ο Ιταλός γνωρίζει ότι πάνω στον Κωνσταντέλια θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό το αγωνιστικό οικοδόμημα της νέας εποχής.

Το περιβραχιόνιο στο μπράτσο του δεν είναι μια τυπική επιλογή της προετοιμασίας. Είναι ένας συμβολισμός.

Στα 23 του χρόνια κουβαλά ήδη την ευθύνη του αρχηγού. Όχι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά και έξω από αυτές. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με την ηρεμία του, με την υπομονή του απέναντι στον κόσμο.

Παραμένει αντιστάρ, την ώρα που αντιμετωπίζεται σαν πραγματικός σταρ.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη δύναμή του.

Στο τέλος της ημέρας, αφού υπέγραψε δεκάδες αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με όλους, έφυγε με το ίδιο διακριτικό χαμόγελο που έχει σχεδόν πάντα στο πρόσωπό του.

Κι αυτό, για τον ΠΑΟΚ, είναι ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα του καλοκαιριού.

Ο (νέος) αρχηγός του είναι καλά.

Και όταν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι καλά, στον ΠΑΟΚ νιώθουν ότι μπορούν να κοιτάζουν το αύριο με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.