«Πονοκέφαλος» για την Ντιναμό Κιέβου, καθώς αναμένεται να στερηθεί τις υπηρεσίες του βασικού αριστερού της μπακ, Κονσταντίν Βιβτσαρένκο, στα ματς με τον ΠΑΟΚ.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην Ντιναμό Κιέβου, καθώς ο Κονσταντίν Βιβτσαρένκο τραυματίστηκε στο γόνατο και αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο 24χρονος αριστερός μπακ τραυματίστηκε στη ρεβάνς της Ντιναμό απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κλουζ και, σύμφωνα με την ενημέρωση του ουκρανικού συλλόγου, θα περάσει τις επόμενες ημέρες την πόρτα του χειρουργείου. Ο ακριβής χρόνος αποθεραπείας του θα γίνει γνωστός μετά την επέμβαση, ωστόσο θεωρείται δεδομένο πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις δύο αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Βιβτσαρένκο, ο οποίος στο παρελθόν ήταν στα «ραντάρ» του Παναθηναϊκού ήταν βασική επιλογή της Ντιναμό την περασμένη σεζόν, έχοντας μετρήσει 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο πρώτος αγώνας με τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23/7, 20:00) στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιουλίου στην Τούμπα (20:45).

