Τσάπρας: «Στόχος το πρωτάθλημα, θα δώσω το 100% »

Τις πρώτες του δηλώσεις ώς παίκτης του Παναθηναϊκού παραχώρησε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας στο κανάλι της πράσινης ΠΑΕ στο YouTube.

O Τριαντάφυλλος Τσάπρας όπως είναι γνωστό ανήκει πλέον στην οικογένεια του Παναθηναϊκού με την πράσινη ΠΑΕ να ανακοινώνει την μεταγραφή του και τον Λεβαδειακό να αποχαιρετά το «δικό του» παιδί, μιας και ο 24χρονος μπακ αγωνιζόταν στην ομάδα της Βοιωτίας από 16 χρονών.

Μια μέρα λοιπόν μετά την ανακοίνωση του ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε την πρώτη συνέντευξη του Έλληνα αμυντικού στο κανάλι της της πράσινης ΠΑΕ στο YouTube.

Στην εν λόγω συνέντευξη ο Τσάπρας τονίζει μεταξύ άλλων πόσο χαρούμενος είναι για την απόφαση που πήρε και πως καταλυτικό ρόλο έπαιξε η στάση του Γιάννη Αλαφούζου και του Στέφανου Κοτσόλη. Ένω ακόμη τόνισε ότι στόχος του είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα με του Πράσινους αλλά και μια καλή πορεία στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:«Όταν έμαθα το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού χάρηκα πάρα πολύ. Είναι ένα όνειρο για κάθε παιδί να αγωνιστεί σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Για έμενα δεν υπήρχανε δεύτερες σκέψεις, το αποφάσισα και νομίζω ήταν το καλύτερο. Μίλησα με τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κ. Στέφανο Κοτσόλη, αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ ωραία. Μου έδειξαν πόσο με ήθελαν στην ομάδα, αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο για την απόφαση μου.

Μπορεί να υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά ο λόγος που πήρα αυτή την απόφαση ήταν πρώτον για τον τρόπο που μίλησαν ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής και πόσο με ήθελε σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτά που μπορώ να προσφέρω στον Παναθηναϊκό είναι το 100%, είτε παίζω για ένα λεπτό είτε είναι 90 λεπτά. Μου αρεσει το επιθετικό στυλ να ανεβαίνω και να δημιουργώ.

Το να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού όπως είπα είναι ένα όνειρο ζωής για κάθε παιδί, έτσι ήταν και για μένα. Είναι κάτι μαγικό και είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Έχω μιλήσει και με τον Γιώργο τον Κάτρη που ήμασταν και συμπαίκτες στην προηγούμενη ομάδα. Μου εξήγησε κάποια πράγματα με καθοδήγησε λίγο και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε συμπαίκτες από εδώ και πέρα. Έχω αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλο και η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή, ο κόσμος στήριζέ την ομάδα από την αρχή εώς το τέλος του ματς και είμαι πολύ χαρούμενος που θα το ζήσω και εγώ αυτό. Στόχος από την ημέρα που ήρθα και από την μέρα που είμαι μέλος της ομάδας είναι κάθε χρονιά το πρωτάθλημα και όσα περισσότερα τρόπαια μπορούμε να διεκδικήσουμε και φυσικά μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Τέλος θα ήθελα να πω στους φίλους του Παναθηναϊκού ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε κάθε ματς ξεχωριστά και στο τέλος να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Σε ένα χρόνο από τώρα που θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη μου σεζόν θα ήθελα να έχω κερδίσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο».