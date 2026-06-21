Τσάπρας: Λεβαδειακός - Το αποχαιρετιστήριο video και η... μετακόμιση στην Αθήνα
Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Το Τριφύλλι έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον Λεβαδειακό και απομένουν μόνο οι τυπικές ανακοινώσεις για την επισημοποίηση της μεταγραφής.
Οι Βοιωτοί αποχαιρέτησαν ένα δικό τους παιδί, το οποίο πήγε στην ομάδα στα 16 του χρόνια και κάνει το step up στα 24 του, με ένα αποχαιρετιστήριο video, στο οποίο ο Έλληνας αμυντικός ξεκινάει από τα αποδυτήρια της ομάδας και κατευθύνεται προς την Αθήνα.
Το κλαμπ της Λιβαδειάς «έντυσε» το video με το «My Way» του Φρανκ Σινάτρα και στην περιγραφή είπε αντίο στον Τσάπρα με: «goodbye».
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Ο Τσάπρας μέτησε 167 εμφανίσεις με τον Λεβαδειακός έχοντας 13 γκολ και 27 ασίστ, εκ των οποίων οι 10 στις 36 συμμετοχές του στην περασμένη σεζόν.
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