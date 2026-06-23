Ο Ανδρέας Τεττέη κατέγραψε με την κάμερά του το ταξίδι του Παναθηναϊκού στο Άπελντορν και την πρώτη προπόνηση των Πρασίνων στην Ολλανδία.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από χθες (22/6) στην Ολλανδία, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν.

Οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ έχουν εγκατασταθεί στο Άπελντορν όπου θα μείνουν για τις επόμενες ημέρες, με τον Ανδρέα Τεττέη να δίνει στους φίλαθλους της ομάδας μια γεύση από το κλίμα που επικρατεί πριν τις πρώτες τους προπονήσεις.

Ο 25χρονος φορ του «τριφυλλιού» μπήκε σε ρόλο vlogger και με την κάμερά του κατέγραψε το ταξίδι της αποστολής μέχρι το προπονητικό κέντρο, αλλά και τις εικόνες από την πρώτη τους προετοιμασία επί ολλανδικού εδάφους.