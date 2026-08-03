ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι στα Playoffs Europa και Conference League
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, μετά την πρόκρισή του εις βάρος της Ντιναμό Κιέβου, με συνολικό σκορ 5-2 και νίκες μέσα-έξω.
Οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται δυο ακόμη προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase της διοργάνωσης και, το μεσημέρι (3/8, 14:00) θα μάθουν τους πιθανούς αντιπάλους στα Playoffs, εφόσον φυσικά περάσουν τη βέλγικη ομάδα. Επιπλέον, θα μπουν και στην κληρωτίδα του Conference (15:00), καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο αποκλεισμού, και η συνέχεια στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.
Από το πρωί της Δευτέρας (3/8), γνωρίζουν και τα υπογκρούπ, εκ των οποίων θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλος (σσ νικητής) και είναι τα εξής:
Europa League:
- Λάρν vs Ιμπέρια
- Λίλεστρομ
- Λέφσκι Σόφιας vs Καϊράτ Αλμάτι*
- Μιάλμπι vs Σλόβαν Μπρατισλάβας*
Conference League:
- Γιάμπλονετς vs RFS Ρίγα
- Ζαλγκίρις vs Χάιντουκ Σπλιτ
- Μπραν vs Aπόλλων Λεμεσού
- Ιντερ Τούρκου vs Bαντούζ
- Νόα vs Σιόν
*με την ομάδα που θα αποκλειστεί
Θυμίζουμε πως για τα Playoffs των δυο αυτών διοργανώσεων, ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στις 27 του μήνα.
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