Ο ΠΑΟΚ έμαθε τα υπογκούπ από τα οποία θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλος στα Playoffs Europa και Conference League.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, μετά την πρόκρισή του εις βάρος της Ντιναμό Κιέβου, με συνολικό σκορ 5-2 και νίκες μέσα-έξω.

Οι Θεσσαλονικείς χρειάζονται δυο ακόμη προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase της διοργάνωσης και, το μεσημέρι (3/8, 14:00) θα μάθουν τους πιθανούς αντιπάλους στα Playoffs, εφόσον φυσικά περάσουν τη βέλγικη ομάδα. Επιπλέον, θα μπουν και στην κληρωτίδα του Conference (15:00), καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο αποκλεισμού, και η συνέχεια στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Από το πρωί της Δευτέρας (3/8), γνωρίζουν και τα υπογκρούπ, εκ των οποίων θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλος (σσ νικητής) και είναι τα εξής:

Europa League:

Λάρν vs Ιμπέρια

Λίλεστρομ

Λέφσκι Σόφιας vs Καϊράτ Αλμάτι*

Μιάλμπι vs Σλόβαν Μπρατισλάβας*

Conference League:

Γιάμπλονετς vs RFS Ρίγα

Ζαλγκίρις vs Χάιντουκ Σπλιτ

Μπραν vs Aπόλλων Λεμεσού

Ιντερ Τούρκου vs Bαντούζ

Νόα vs Σιόν

*με την ομάδα που θα αποκλειστεί

Θυμίζουμε πως για τα Playoffs των δυο αυτών διοργανώσεων, ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 20 Αυγούστου και ο επαναληπτικός στις 27 του μήνα.