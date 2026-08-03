Οι ώρες και το κανάλι μετάδοσης των σημερινών (3/8) κληρώσεων των Playoffs της UEFA, που ενδιαφέρουν ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ.

Ημέρα κληρώσεων είναι η σημερινή (3/8) και το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο, καθώς και οι 5 εκπρόσωποί μας θα.... συντονιστούν στην Ελβετία και τη Νιόν, έτσι ώστε να μάθουν τους πιθανούς αντιπάλους τους στα Playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Αρχικά, στις 13:00 (Cosmote Sport 1) θα λάβει χώρα η κλήρωση του Champions League, όπου η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα μάθει ζευγάρι ή αντίπαλο, έναν γύρο πριν τη League Phase του θεσμού. Στην κληρωτίδα θα μπει και ο Ολυμπιακός, που εφόσον κατορθώσει να ξεπεράσει Ναϊμέγκεν, θα γνωρίζει το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του.

Ακολούθως στις 14:00 (Cosmote Sport 1), ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα δει με ποιο ζευγάρι ή ομάδα θα παίξει στα Playoffs του Europa League, έχοντας ήδη εξασφαλισμένη παρουσία στο Conference, σε περίπτωση αποκλεισμού. Η εν λόγω κλήρωση ενδιαφέρει και τον ΠΑΟΚ, που πρέπει όμως πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ.

Τέλος, στις 15:00 (Cosmote Sport 1) ο Παναθηναϊκός θα μάθει και αυτός με τη σειρά του το ζευγάρι με τους πιθανούς αντιπάλους του στο Conference League, εφόσον φυσικά προκριθεί εις βάρος της ΤΣΣΚΑ 1948.