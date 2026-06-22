Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ σκέφτονται να δώσουν ενεργό ρόλο στους Μπίσεσβαρ και Ελ Καντουρί στις Ακαδημίες του συλλόγου.

Οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζονται για τα καλά και συμβαίνουν σε όλα τα επίπεδα, από εκείνο του προπονητή μέχρι και τις Ακαδημίες.

Ο Αλέσιο Λίσι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να πιάσει δουλειά, όμως οι αρμόδιοι του κοιτάζουν και το αύριο του συλλόγου, το οποίο θέλουν να... συνδυάσουν με το ένδοξο και πρόσφατο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται σοβαρά η επιστροφή με ενεργό ρόλο στο κλαμπ των Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και Ομάρ Ελ Καντουρί.

Όσον αφορά τον πρώτο, το όνομά του έχει συνδεθεί με τον Δικέφαλο του Βορρά και η βασική ιδέα είναι να έχει πόστο στην Κ19, ενώ για τον Ελ Καντουρί η σκέψη αφορά ενδεχόμενη ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας (σσ προπονητής) της Κ17.