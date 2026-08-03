Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις κληρώσεις των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, ΟΦΗ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, αλλά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.

Ημέρα κληρώσεων για τις ελληνικές ομάδες, που θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Όλες οι διαδικασίες θα μεταδοθούν από το Cosmote Sport 1.

Στις 13:00 θα ξεκινήσει η κλήρωση του Champions League, που ενδιαφέρει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα πρέπει πρώτα να περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν.

Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθεί η κλήρωση του Europa League για τους ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, ενώ στις 15:00, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κλήρωση του Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει αντίπαλο εάν περάσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Επιπλέον, ο Δικέφαλος του Βορρά θα μάθει με ποια ομάδα θα διασταυρωθεί εάν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ.

Τέλος, συνεχίζεται σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, με τη μετάδοση να ξεκινά στις 10:00 από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας