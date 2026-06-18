Κόντρα στο ισπανικό σενάριο που ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι κοντά στον Μαρμόλ ρεπορτάζ από την Ολλανδία υποστηρίζει πως ο 24χρονος στόπερ επέλεξε να πάει στη Φέγενορντ.

«Αντικρουόμενα» δημοσιεύματα για το μέλλον του Μίκα Μαρμόλ. Νωρίτερα στην Ισπανία υποστήριζαν πως ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για πλαίσιο συμφωνίας για τετραετές συμβόλαιο και υψηλό μπόνους υπογραφής, όμως στην Ολλανδία τον «στέλνουν» στη Φέγενορντ!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη χώρα της τουλίπας ο Καταλανός στόπερ επέλεξε να γίνει κάτοικος Ρότερνταμ, καθώς τον έπεισε το κλαμπ της Eredivisie. Ειδική αναφορά γίνεται στο γεγονός πως οι Ολλανδοί έχουν εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Champions League, γεγονός που σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του.

Θυμίζουμε πως ο αριστεροπόδαρος σέντερ μπακ έπειτα από μια τριετία έμεινε ελεύθερος από την Λας Πάλμας και προέρχεται από σεζόν με 38 εμφανίσεις στη La Liga 2, έχοντας 3 γκολ και 2 ασίστ.