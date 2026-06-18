Μαρμόλ: Ολυμπιακός - Κοντά σε συμφωνία με μπόνους υπογραφής στα 3 εκατομμύρια, γράφουν στην Ισπανία
Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άνχελ Γκαρθία ο Καταλανός στόπερ είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στους Πειραιώτες. Μάλιστα το δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι Ερυθρόλευκοι του δίνουν μπόνους υπογραφής της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Θυμίζουμε πως ο αριστεροπόδαρος σέντερ μπακ έπειτα από μια τριετία έμεινε ελεύθερος από την Λας Πάλμας και προέρχεται από σεζόν με 38 εμφανίσεις στη La Liga 2, έχοντας 3 γκολ και 2 ασίστ.
🚨 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀 | @__AngelGarcia__— SomosDepor 🍍 (@SomosDepor) June 18, 2026
❌ Mika Mármol, una de las opciones que manejaba el Deportivo, está 𝐌𝐔𝐘 𝐂𝐄𝐑𝐂𝐀 de fichar por el Olympiacos. 🇬🇷
🤑 𝟑𝐌€ 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀 𝐃𝐄 𝐅𝐈𝐂𝐇𝐀𝐉𝐄 prima y un contrato de 4 temporadas. pic.twitter.com/FIL1RJ1BgT
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