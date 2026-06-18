Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία με τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό, Μίκα Μαρμόλ.

Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άνχελ Γκαρθία ο Καταλανός στόπερ είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στους Πειραιώτες. Μάλιστα το δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι Ερυθρόλευκοι του δίνουν μπόνους υπογραφής της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Θυμίζουμε πως ο αριστεροπόδαρος σέντερ μπακ έπειτα από μια τριετία έμεινε ελεύθερος από την Λας Πάλμας και προέρχεται από σεζόν με 38 εμφανίσεις στη La Liga 2, έχοντας 3 γκολ και 2 ασίστ.