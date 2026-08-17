Ο Ολυμπιακός κινείται για να μπορέσει να βάλει σε μία καλή βάση την υπόθεση της μεταγραφής του Κάσερες.

Εξελίξεις ενόψει ατον Ολυμπιακό και ως προς τον άξονά του. Οι Ερυθρόλευκοι προχωρούν για τα καλά για να κλείσουν τον διεθνή χαφ της Τουλούζ, Κρίστιαν Κάσερες. Βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές έτσι ώστε να κάνουν δικό τους τον αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλας και γενικά έναν ικανότατο μέσο.

Ο 26χρονος Κριστιάν Κάσερες είναι ένας ποιοτικός χαφ της Τουλούζ. Διεθνής με τη Βενεζουέλα και αρχηγός της. Τη σεζόν που προηγήθηκε ο Κάσερες που παίζει εξάρι, οκτάρι και δεκάρι, είχε 34 αγώνες στα πόδια του. Σε αυτές τις αναμετρήσεις κατέγραψε 2 γκολ και 5 ασίστ. Την ίδια ώρα έχει γίνει πλέον πολύ δύσκολο να γίνει του Πουέρτα.