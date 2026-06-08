Κυζιρίδης: «Τα παιδιά με έκαναν να νιώσω σαν το... σπίτι μου, η ομάδα έχει μέλλον»

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης αναφέρθηκε τόσο στο ντεμπούτο του στην Εθνική Ελλάδος όσο και για τη χρονιά στη Χαρτς όπου έφτασε κοντά στο πρωτάθλημα.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι από τα πρόσωπα που μας απασχόλησαν τη φετινή σεζόν καθώς άγγιξε μαζί με τη Χαρτς ένα ποδοσφαιρικό θαύμα στην Σκωτία, διεκδικώντας το πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική, όπου η Σέλτικ εν τέλει έκοψε πρώτη το νήμα.

Ο διεθνής εξτρέμ επιβραβεύθηκε για αυτή την πορεία με την παρθενική του κλήση στην Εθνική Ελλάδος και το ντεμπούτο του με το εθνόσημο στην φιλική ήττα από την Ιταλία (0-1) στο Παγκρήτιο.

Ο 24χρονος εξτρέμ μίλησε μετά το παιχνίδι για τα συναισθήματα του από το πρώτο του παιχνίδι στα γαλανόλευκα αλλά και το πώς κύλησε η φετινή σεζόν.

Αναλυτικά:

«Είναι μικτά τα συναισθήματα. Σίγουρα χαρούμενος που πραγματοποίησα την πρώτη μου συμμετοχή με την Εθνική ομάδα, χάσαμε το παιχνίδι όμως και δεν μπορώ να είμαι στο 100% χαρούμενος, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε.

Δοκιμάζουμε πράγματα, θεωρώ ότι στο δεύτερο ημίχρονο αξίζαμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Είναι μια σεζόν που ήταν πάρα πολύ καλή για εμένα. Γεννήθηκε το παιδάκι μου, η ομάδα πήγε πολύ καλά, κλήθηκα στην Εθνική.

Το κλίμα είναι εξαιρετικό, τα παιδιά με έκαναν από την πρώτη στιγμή να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Θεωρώ ότι η ομάδα έχει μέλλον και θα το δείξουμε»