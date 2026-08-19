Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για το καλοκαίρι στο οποίο σχεδόν οι μισοί διεθνείς Ελληνες παίκτες άλλαξαν ομάδα, ορισμένοι μάλιστα με εντυπωσιακές μεταγραφές, κάποιοι και με επιστροφές στη χώρα μας.

Aν ο ρεπόρτερ του SkySports, Dougie Critchley, έχει… ελληνικές ρίζες, δεν το ξέρουμε. Αν και κατά πόσο είναι Φιιλέλλην, πάλι δεν το γνωρίζουμε. Το βέβαιο είναι πως ήταν ο μόνος δημοσιογράφος εκεί στα ξένα που το… έπιασε συνολικά το θέμα που λέμε. Δεν το έκαναν οι Γερμανοί που πήραν Τζόλη – Καρέτσα με ένα 60άρι εφέτος, το έκανε ένας Αγγλος που είδε πέρυσι την Μπράιτον να ξοδεύει το δικό της «60άρι» για Κωστούλα Τζίμα.

Το έγραψε, μάλιστα και… διθυραμβικά στον επίλογό του: «Σίγουρα δεν θα αργήσει η στιγμή που οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 θα αρχίσουν ξανά να αφήνουν το σημάδι τους στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις». Μακάρι λέμε εμείς, αλλά σε πρώτη φάση ας… πάμε σε ένα Euro και μετά βλέπουμε και τις διακρίσεις.

Τα έγραψε ωραία ο Critchley:

[Επειδή έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, τερματίζοντας τρίτη πίσω από τη Σκωτία και τη Δανία στα προκριματικά, πολλοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμη το μέγεθος του ελληνικού ταλέντου που αναδύεται αυτή τη στιγμή.

Αρκετοί Έλληνες ποδοσφαιριστές πραγματοποίησαν τεράστιες μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι:

Ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ για 34 εκατομμύρια λίρες.

Οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας στην Ντόρτμουντ αντί συνολικά 47 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Κουλιεράκης άφησε τη Βόλφσμπουργκ για τη Ρόμα με το ποσό - «ευκαιρία» των 14 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Τζολάκης μετακόμισε στη Χαλ για 20 εκατομμύρια λίρες.

Αν συνυπολογίσουμε επίσης τις μεταγραφές των Τζίμα και Κωστούλα στην Μπράιτον το 2025, αλλά και τις εξαιρετικές εμφανίσεις παικτών όπως ο Δουβίκας και ο Παυλίδης τα τελευταία χρόνια, τότε δύσκολα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις πιο υποσχόμενες φουρνιές ποδοσφαιριστών των τελευταίων δεκαετιών».

Οι Τούρκοι αγοράζουν. Καντέ, Σανέ, Οσιμέν, εφέτος Σαλάχ, Λουκάκου, Βλάχοβιτς, Γκρίνγουντ! Και δεν θα σταματήσουν με τις επενδύσεις που κάνουν (γήπεδα, εμπορικά, χορηγίες), την εκτεταμένη αγορά στην οποά απευθύνονται, τους παίκτες – «κράχτες» που αποκτούν και τη στήριξη από το κράτος τους. Εμείς παράγουμε και πουλάμε. Κάθε καλοκαίρι πια. Δεν θα γίνεται, βέβαια, κάθε καλοκαίρι αυτό που έγινε πέρυσι (Κωστούλας, Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης) και εφέτος. Διότι τόσο καλοί παίκτες δεν φτάνουν κάθε χρόνο στο επίπεδο τέτοιου είδους και ύψους πωλήσεων…

Κι επειδή μάλλον δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει καλά – καλά, μιλάμε για ένα καλοκαίρι στο οποίο άλλαξε ομάδα η μισή Εθνική ομάδα, σπάνιο! Όχι μόνο με πωλήσεις, αλλά και με επιστροφές! Ο Τζολάκης στη Χαλ. Ο Τσιμίκας πίσω στη Λίβερπουλ. Ο Γιαννούλης πίσω στον ΠΑΟΚ, όπως και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ο «Κούρμπε» πίσω στον Αστέρα Aktor. Oι δυο εξτρέμ και το «δεκάρι» μας (ναι, εγώ τον υπολογίζω τον Ντέλια στην Εθνική, θα επιστρέψει σύντομα πιστεύω) μεταγραφάρες σε Αρσεναλ και Ντόρτμουντ. Ο Μανώλης Σάλιακας back to Olympiacos, ο Γιώργος Μασούρας από την Μπόχουμ στη ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Ο προσφάτως κληθείς, Αλέξανδρος Κυζιρίδης από τη Χαρτς στην Corum να αντιμετωπίζει τους παικταράδες στην τουρκική λίγκα. Ο Μανώλης Σιώπης επίσης στην Τουρκία για την Καραγκιουμρούκ.

Θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι οι διεθνείς με αλλαγή ομάδας σ’ αυτό το αλησμόνητο δίμηνο; Βεβαίως! Πρώτοι απ’ όλους ο Nτίνος Μαυροπάνος, μαζί με τον φοβερό και τρομερό Βαγγέλη Παυλίδη. Σε πόσες λίστες να είναι άραγε οι δυο τους και πόσα «όχι» έχουν πει Γουέστ Χαμ και Μπενφίκα; Ο Βλαχοδήμος, ο Μανδάς… ίσως κι άλλοι για των οποίων τις μεταγραφικές υποθέσεις δεν γνωρίζουμε πολλά. Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι τέτοιο καλοκαίρι δεν θα ξαναδούμε σύντομα...